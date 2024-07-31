倪夏蓮61歲6次出戰奧運乒乓球　保錡@ERROR發文大讚心態值得學習

2024年巴黎奧運乒乓球選手倪夏蓮代表盧森堡出賽，她今年已經61歲，倪夏蓮已經6次出戰奧運，她有「乒乓嫲嫲」之稱。今日（31日）下午倪夏蓮於女單32強賽遇上23歲中國選手孫穎莎，孫穎莎以4：0擊敗倪夏蓮晉級，雖然倪夏蓮被撃敗出局，但嬴到了不少掌聲。

倪夏蓮90年代轉往盧森堡發展後，依然獲獎無數。（倪夏蓮Instagram截圖）

倪夏蓮的丈夫亦是她的教練。（網上圖片）

倪夏蓮透露微博公布6度參加奧運。（微博截圖）

ERROR成員吳保錡（保錡）在社交平台發文大讚倪夏蓮，他先引用了倪夏蓮說的話：「成績不重要，重要的是享受比賽。只要打得開心，我就沒有理由停下來。乒乓球給了我一副好身體，接下來就要用這個好身體一直打下去。我現在最希望好好探索一件事——從高水平競技角度來看，人類能在乒乓桌邊打到幾歲。」

ERROR成員吳保錡（保錡）在社交平台發文大讚倪夏蓮。(ig@k_p0k1)

保錡表示倪夏蓮的說話值得去學習：「她的這番說話，就是我們必須學習的態度。好身體就能堅持任何東西，戒掉壞習慣，不要酒精，不要吸煙，不要夜生活，最重要是開心快樂。」保錡自己亦是一名運動健兒，所以對她說的話更發深省。

保錡更對倪夏蓮表示尊敬，因為她已經61歲都還在堅持夢想。（倪夏蓮Instagram截圖）

最後保錡更對倪夏蓮表示尊敬，因為她已經61歲都還在堅持夢想，更問自己有什麼藉口：「我們還有什麼藉口？Respect！」網民亦有留言回覆保錡：「完全享受過程，樂在其中，運動嘅初心。」雙方面都十分正面，可以說是有滿滿的正能量。