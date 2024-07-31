梁榮武退休後身體力行宣傳防災意識　同《龍捲風》導演不謀而合

1996年大作《龍捲風暴》（Twister）因為口碑超卓，所以時隔20多年由奧斯卡金像提名導演鄭一朔重製電影《龍捲風》，新一部不但承傳前作的緊張劇情，更使用再先進的特效場面，令觀眾感到刺激萬分。《龍捲風》上映後刷新票房，繼《明日之後》成為全美災難片開畫紀錄，當中女主角Daisy Edgar-Jones更成為網絡平台的熱話人物。

時隔20多年由奧斯卡金像提名導演鄭一朔重製電影《龍捲風》。(劇照)

新一部不但承傳前作的緊張劇情，更使用再先進的特效場面，令觀眾感到刺激萬分。(劇照)

上周日一戲院於晚上舉行了一場《龍捲風》特別分享會，電影播放結束後，由第一代天氣先生﹑香港氣象學家兼前天文台助理台長梁榮武先生擔任主講嘉賓。梁榮武在分享會上提及，雖然香港平均約四年一遇龍捲風，但因為香港地形山多，所以未必有機會發展成電影中破壞力極大的巨型災害，但並不代表我們不需提防。他舉例說就在今年四月鄰近的廣州市已經有一起EF2級數龍捲風事件，最後甚至捲去5條性命。

上周日一戲院於晚上舉行了一場《龍捲風》特別分享會。(網上圖片)

第一代天氣先生﹑香港氣象學家兼前天文台助理台長梁榮武先生擔任主講嘉賓。(網上圖片)

梁榮武身體力行關注天文現象及自然環境變化，即使退休後亦四處奔波以不同形式宣傳防災及自然保育意識，這一點似乎跟《龍捲風》2024版導演不謀而合，大家不過是分別以不同方式令觀眾對「天文現象」這股大自然巨大力量感到驚奇﹑認識，並敬而畏之。

梁榮武身體力行關注天文現象及自然環境變化，即使退休後亦四處奔波以不同形式宣傳防災及自然保育意識。(網上圖片)