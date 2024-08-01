17歲全紅嬋奪金接受訪問　見到呢樣嘢開心即變「心心眼」勁有童真

17歲全紅嬋是中國跳水隊選手，3年前她因為出戰東京奧運奪金而爆紅，她擁有高超的跳水技巧，因而成為新一代的跳水名將。昨日（31日）她與隊友陳芋汐出戰巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽，並奪得金牌，全紅嬋在比賽時樣子認真嚴肅，一點都不像17歲。一離開比賽舞台，全紅嬋就立即露出童真的一面！

17歲全紅嬋是中國跳水隊選手。（直播截圖）

全紅嬋擁有高超的跳水技巧，因而成為新一代的跳水名將（直播截圖）

全紅嬋擁有高超的跳水技巧，因而成為新一代的跳水名將。（視覺中國）

全紅嬋擁有高超的跳水技巧。（視覺中國）

全紅嬋奪金後接受TVB訪問，同時亦有不少支持者送上禮物，當中包括不少的公仔，TVB把這個畫面記錄下來。片中可以見到全紅嬋看見公仔後立即笑到像小朋友一樣，終於卸下比賽的緊繃情緒，更被網民大讚好可愛。

全紅嬋奪金後接受TVB訪問，同時亦有不少支持者送上禮物。(影片截圖)

TVB把這個畫面記錄下來，片中可以見到全紅嬋看見公仔後立即笑到像小朋友一樣，終於卸下比賽的緊繃情緒。(影片截圖)

全紅嬋出身貧窮，她自小就已經投入跳水訓練，沒有像一般小朋友般玩耍，失去了不少的童真。之前已有網民在社交平台上載過全紅嬋在比賽後收取支持者的禮物，她收到禮物後開心的模樣就像小朋友般天真，終於像回17歲該有的樣子。

網民在社交平台上載過全紅嬋在比賽後收取支持者的禮物。(小紅書圖片)

全紅嬋收到公仔之後好開心。(小紅書圖片)

全紅嬋最鍾意收到公仔。(小紅書圖片)

全紅嬋連背包都係公仔。(小紅書圖片)

全紅嬋與陳芋汐接受TVB訪問，全紅嬋拿著禮物興奮入鏡，直到主持開口她才反應過來，全紅嬋對這些禮物喜愛的程度更要抱著它們做訪問。之後再有工作人員遞上公仔時，全紅嬋直接兩眼發光，盯著公仔露出「心心眼」，TVB主持說可以幫忙拿著公仔，全紅嬋亦讓他幫忙。但主持卻把公仔掉在地上，全紅嬋立即看指著地下的公仔，這個樣子讓不少網民都覺得她很可愛。

全紅嬋拿著禮物興奮入鏡，直到主持開口她才反應過來。(影片截圖)