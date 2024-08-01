莊韻澄否認唔湊仔踢入特殊學校　準前夫公開20萬代言合約：好委屈

莊韻澄（前名：莊端兒）近日與經理人老公呂成忠撕破臉，日前（26日）女方突然釋出律師聲明，指自己與對方早於去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。她又提到曾在不知情的情況下，有自閉症的兒子滈滈被爸爸帶到台灣藉此威脅她，表示：「我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！」

莊韻澄近日宣布與經理人老公呂成忠正辦理離婚手續，二人正式撕破臉，透過傳媒互相指斥對方不是。（IG@xeniachong）

呂成忠與莊韻澄近日先後在不同訪問中解釋事件，隔空交手，男方公開家中CCTV片段，指控莊韻澄有產後抑鬱、曾抱仔出露台、用符水幫兒子抹眼、餵兒子食硃砂粉及飲符水等等；他又否認食軟飯，指自己工作性質是在家工作，而且每日要車滈滈返學放學等。去到訪問尾聲，呂成忠更哭訴很想見兒子，指莊韻澄之前帶朋友去接走滈滈，最終驚動警方，警方將孩子交由社署看管，他稱莊韻澄「寧願畀社署都唔畀我」自己為了兒子著想只好讓步，讓他暫時跟媽媽，不過他哭著表示好想見囝囝。

呂成忠（中）近日接受邵子風與大佬B的網台訪問，指控莊韻澄，並哭著表示好想見囝囝。（YouTube@BREN LUI 大佬B）

而莊韻澄則反駁，斥責男方處心積慮威脅自己，否認有自殺傾向，質疑：「如果要自殺早死咗，唔使咁努力積極去工作！」她向傳媒表示自己冇產後抑鬱，質疑片段剪頭剪尾。她承認有餵BB飲符水，不過冇餵硃砂粉，又說：「你可以話我迷信，但我冇對個仔唔好，我比佢更愛錫個仔。」對於呂成忠指自己忙於接送兒子、在家工作而無瑕搵工，莊韻澄稱自己由籌劃婚禮開始已完全供養對方，叫他揸Uber又諸多推搪，稱男方不去找工作，所以才要他肩負家事。

莊韻澄向傳媒反駁老公的指控，斥男方處心積慮威脅自己，婚姻充滿算計，令人心寒。（IG@xeniachong）

莊韻澄又透露，老公當日帶走兒子，但警方說因為父親是合法帶兒子崔境，所以即使報警，警方亦不受理，自己指好哭求對方讓她見滈滈，莊韻澄說：「知道合法帶個仔出境，只要Keep住同我聯絡，我就唔使旨意報失蹤，佢就係咁樣同我講嘢，並唔係好似live（網台受訪）咁樣講到好愛我，從來都冇呀。」她解釋報警一事，因二人在學校爭執，自己確實認為交畀社署看管都好過交由呂成忠，因為她怕老公又再帶走兒子，在香港至少可等法庭判撫養權。

莊韻澄承認當日的確寧願將囝囝交由社署看管都好過跟老公，因為她怕呂成忠又再次帶走滈滈，令自己以後都見唔到個仔。（IG@xeniachong）

男方近日連環在IG發聲，莊韻澄公布分居當日，他貼出抱著兒子的合照，問：「Baby Ho Ho Baby Ho Ho Where are you?」在接受網台訪問控訴完老婆後，他卻又貼出莊韻澄與兒子在富士山前的照片，寫下：「我好愛我太太，請不要傷害滈滈媽咪，一個家媽咪唔開心全家人都唔開心，老婆對不起、對不起、對不起 #請讓我們一家人幸福 #我會努力搵錢」

男方表示上周三起見不到兒子，莊韻澄公布分居當日，他貼出抱著兒子的合照，問：「Baby Ho Ho Baby Ho Ho Where are you?」（IG@jlui0808）

在接受網台訪問控訴完老婆後，他卻又貼出莊韻澄與兒子在富士山前的照片，寫下：「我好愛我太太，請不要傷害滈滈媽咪。」向老婆道歉並稱會努力搵錢。（IG@jlui0808）

莊韻澄向傳媒表示對此感到心寒，稱男方叫人不要傷害自己，但偏偏對自己傷害得最深的就是他！她指從近日事件中，明白到自己婚姻四年來被充滿算計，從未見過如此恐怖的人。

呂成忠貼出幫囝囝影的證件相，表示等緊對方。（IG@jlui0808）

呂成忠昨晚（30日）另發文，他貼上一張莊韻澄的代言人合約，簽署日期為2023年7月28日，代言費用為20萬元，似乎想藉此反駁莊韻澄指二人去年7月已分居的說法。男方出Post：「非常之委屈，上年今個月我重幫屋企傾成生意，自己認一下內容，如果老闆有心自己計返畀Xenia，雖然我唔知你哋計左未。我不放（方）便跟進。」

呂成忠突然貼出一張去年簽發的莊韻澄代言合約，又說：「非常之委屈，上年今個月我重幫屋企傾成生意。」（IG@jlui0808）

他圈起代言銀碼，是20萬元。（IG@jlui0808）

莊韻澄今日連環發聲，先說：「有人存心積慮去煽動群眾壓力去公審我，心臟弱啲都真係會頂唔順中計，日日早早晚晚都要俾人問候，不過放心我真係接受緊消化緊，我喺娛樂圈工作，可以做嘅就係娛樂大家，同配合花生放題。其實呢我ig個post講得好清楚，我唔介意去面對，亦冇介意過俾人公審，需要證據同回應都一一同記者回應緊，我講咗唔會逐一回應留言。」

莊韻澄指有人存心積慮去煽動群眾壓力去公審自己，但自己做娛樂圈，就預了要娛樂大家，會勇於面對。（IG@xeniachong）

之後她貼出兩張WhatsApp對話圖，對象應為呂成忠，對話在討論為滈滈安排見社工及入讀EETC（早期教育及訓練中心）一事，亦安排排S位（特殊幼兒中心），即專門給有中度至嚴重特殊學習需要的小朋友入讀的中心。莊韻澄說：「嗰日呂生見完社工就安排S位，我是被通知，不存在我為咗唔湊仔踢個仔入特殊學校。對於咁嚴重指控，我當然有同記者交代，今日我就見咗社工，仲有人證證明係爸爸本人簽文件排S位並非本人。」

莊韻澄31日晚上貼出兩張WhatsApp對話圖，對象應為呂成忠，二人討論為滈滈安排見社工及入讀EETC（早期教育及訓練中心）一事，亦安排排S位（特殊幼兒中心）。（IG@xeniachong）

莊韻澄又貼了杯拉花咖啡。（IG@xeniachong）

x