文佐匡校園騷打頭陣又唱又跳　黃奕斌出場即除衫大騷肌肉

早前於各中小學舉行一共19場的《樂力音樂會Yes Station School Tour 2023-2024》，已經順利完成 。第4週 於7月8日（星期一）至 7月12日（星期五）在中華基督教會基智中學、香港管理專業協會羅桂祥中學、何文田官立中學、港九街坊婦女會孫方中書院舉行。

早前於各中小學舉行一共19場的《樂力音樂會Yes Station School Tour 2023-2024》，已經順利完成 。

第4週 於7月8日（星期一）至 7月12日（星期五）在中華基督教會基智中學、香港管理專業協會羅桂祥中學、何文田官立中學、港九街坊婦女會孫方中書院舉行。

第4週音樂會壓軸陣容，包括有聲夢成員黃奕斌 （Hugo）、文佐匡 （Sean）、 孫漢霖 （Steven）、 李茵彤（Desta）、蔡愷穎 （Lolita）、文凱婷 （Aeren）、劉詠彤（Angel）、曾參與人氣選秀節目《造星 V》陳彥熹 （Philip） 和鍾澤誠 （Chak）、ARI 明璃、陳浩Edward.C、樂隊The Origin 、杜俊瑋，以及由曾參與《中年2》姜珈欣、《造星 III》葉小妍、《造星 III》賴映彤 （彤彤 ） 擔任主持，獻唱耳熟能詳的大熱金曲，與師生們熱情互動，非常熱鬧。

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聲夢成員陸續登場，先由文凱婷、 蔡愷穎 、文佐匡打頭陣一起合唱各種大熱金曲，全場尖叫舉手跳舞，氣氛高漲。他們更落台近距離和師生們互動，又唱又跑又派Yes ！card 全場尖叫High爆。

聲夢成員陸續登場，先由文凱婷、 蔡愷穎 、文佐匡打頭陣一起合唱各種大熱金曲，全場尖叫舉手跳舞，氣氛高漲。

聲夢成員陸續登場，先由文凱婷、 蔡愷穎 、文佐匡打頭陣一起合唱各種大熱金曲，全場尖叫舉手跳舞，氣氛高漲。

聲夢成員陸續登場，先由文凱婷、 蔡愷穎 、文佐匡打頭陣一起合唱各種大熱金曲，全場尖叫舉手跳舞，氣氛高漲。

文凱婷說：「最近因為呢個School Tour多咗好多同聲夢成員既難忘回憶，更勾起校園回憶，因為我係孫方中小學讀書架，一聽到邀請係嚟港九街坊婦女會孫方中書院，當場我勁興奮，要嚟！我一定要嚟玩。」

文凱婷好開心回母校演出。

黃奕斌緊接出場，他表示心情特別high，滿場飛與圍觀的學生們比心心「Give me five」 全場high爆樂而忘返，音樂會尾聲Hugo又唱又跳除衫大騷肌肉，尖叫聲不斷嗌破喉嚨，一齊歡唱。黃奕斌笑言：「同同學仔一齊狂歡超開心，發自內心覺得好好玩，好鍾意嚟玩School Tour，同學仔熱情到爆，現場歡呼聲超大，差D唱錯歌詞，最後想留返張YES! Card俾自己做紀念，都已經派曬俾同學仔喇。」

黃奕斌緊接出場，他表示心情特別high。

Hugo又唱又跳除衫大騷肌肉，尖叫聲不斷嗌破喉嚨。

其實Hugo都好大隻，又有肌肉。(ig@hugo.wong24)

由四月開始，《樂力音樂會Yes Station School Tour 2023-2024》在全港中小學演出，由天光唱到黃昏，每一站的師生都非常熱情，反應熱烈。音樂會尾聲，藝人嘉賓師生們齊齊大玩估歌仔遊戲大合唱，大家都玩得好盡興和學生們盡情釋放壓力，最後再全場大合照為《樂力音樂會School Tour 2023-2024》共19場劃上完美句號。