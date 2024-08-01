《東張西望》女主持激曬火辣內衣照　挑機鄧凱文升呢做女神？

《東張西望》女主持樣靚身材正，受到網民追捧，但要升呢做到「東張女神」就真的要多花心思。鄧凱文就是成功例子，擁有驕人身材的她，經常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示上天給予她的「好天賦」，成功令網民牢牢記住，短時間內極速上位，晉身「東張女神」之列。而跟鄧凱文同期加入《東張西望》的陳曉彤，似乎也開始知道「流量密碼」的重要性。

陳曉彤參選香港小姐入行，隨後獲安排加入《東張西望》。（資料圖片）

陳曉彤畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士。（IG@cht.cindy）

挑機鄧凱文？（IG@thm___）

陳曉彤身材也甚有睇頭。（IG@cht.cindy）

近日，陳曉彤在社交平台分享了一專輯性感內衣照，相中陳曉彤一改平時斯文一面，穿上藍色火辣內衣，雖然外配一件大恤衫，但無減性感程度，她對着鏡頭大擺誘人甫士，意態撩人，加上一身白滑肌膚，看到人熱血沸騰。網民紛紛留言：「omg SEXYYYY」、「Sexy girl」、「Ho jeng!!」，也有網民覺得陳曉彤某些角度與鄧佩儀有幾分相似。

陳曉彤似乎開始知道「流量秘密」的重要性。（IG@cht.cindy）

性感大解放。（IG@cht.cindy）

火辣。（IG@cht.cindy）

不得了。（IG@cht.cindy）

有網民覺得陳曉彤某些角度與鄧佩儀有幾分相似。（IG@cht.cindy）

鄧佩儀已離港多時，在加拿大享受家庭樂。（IG@gloriapuiyeetang）

現年27歲的陳曉彤，是2023年落選港姐，擁有166cm的高䠷身材。雖然在比賽中落選，但陳曉彤於才藝環節中大曬超強琴技，令人留下深刻印象。而她本身也擁有高學歷，畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士，主修鋼琴已達演奏級造詣，是鍾嘉欣的同校師妹，也參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。她參選受訪時曾表示與鍾嘉欣有過一面之緣，她自細也喜歡看鍾嘉欣的戲，會視對方為目標。

陳曉彤本身也是一位鋼琴老師。（IG@cht.cindy）

琴技高超。（網上截圖）

參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。（資料圖片）