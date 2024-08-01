巴黎奧運｜全紅嬋出身貧困望以獎金為母醫病　獲郭晶晶收做契女

中國17歲跳水小將全紅嬋與陳芋汐昨日（31日）在女子雙人10米跳水決賽，為中國隊奪得金牌，全紅嬋的「水花消失術」令大量外國網民感驚訝，其跳水的片段亦在網絡上瘋傳。而全紅嬋在上屆東京奧運奪得女子10米台單人跳水決賽金牌時，透露想將獎金寄回老家讓媽媽治病的一番話，其身世再度掀起話題。

全紅嬋與陳芋汐昨日（31日）在女子雙人10米跳水決賽決賽，為中國隊奪得金牌。（VCG）

全紅嬋的「水花消失術」令大量外國網民感驚訝。（VCG）

全紅嬋在廣東邁合村成長，2014年開始接受跳水訓練，4年後加入了廣東省隊。當時年僅14歲的全紅嬋在2021年代表中國參加東京奧運，在女子10米台單人跳水決賽中奪金，轟動全國。而全紅嬋曾透露參加比賽的動力就是希望勝出後能將獎金寄回鄉下，讓媽媽有錢醫病。

全紅嬋曾透露參加比賽的動力就是希望勝出後能將獎金寄回鄉下，讓媽媽有錢醫病。（VCG）

據內地傳媒報道，全紅嬋出身窮困，父母都是農民，還有四兄弟姊妹，全紅嬋媽媽在2017年騎電動單車時遇上車禍，被撞斷肋骨，雖然沒有受重傷，但因為當時被捲進貨車底而被嚇到，留下癲癇後遺症有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。另外，全紅嬋家中排第三，一家收入全靠爸爸及20歲出頭的哥哥，哥哥為了養家，中二開始已沒有繼續升學，全紅嬋則與妹妹及弟弟展開跳水生涯，目前只得二姊仍在上學。

全紅嬋17歲已經是兩屆奧運跳水冠軍。（VCG）

全紅嬋私底下非常可愛。（VCG）

全紅嬋成為奧運冠軍後，有不少大企業送樓、送舖、送錢給她，就連全紅嬋鄉下醫院都表示可以為她媽媽及爺爺提供醫療服務。不過全紅嬋老家就成為打卡景點，經常擠滿網紅，令一家深受困擾。

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另外，跳水王后郭晶晶雖然已經退役，但一直都非常關注國家跳水隊的發展及訓練，郭晶晶除了是全紅嬋的粉絲之外，更多次公開讚揚全紅嬋，更表示自己還是運動員時，都沒有像全紅嬋般取得三跳滿分，所以特別對全紅嬋愛護有加。

有內地媒體報道，郭晶晶去年尾認了全紅嬋為契女，更出手解決全紅嬋的出身寒門的問題，希望她能在更好的環境下繼續發展跳水。（VCG）

有內地媒體報道，郭晶晶去年尾認了全紅嬋為契女，更出手解決全紅嬋的出身寒門的問題，希望她能在更好的環境下繼續發展跳水。而今次在巴黎奧運奪得女子雙人10米跳水金牌後，郭晶晶為全紅嬋及陳芋汐拍照，全紅嬋拍照後跑到郭晶晶跟前，對住手機鏡頭送吻，再急步跑走，可見兩人關係非常親密。

巴黎奧運奪得女子雙人10米跳水金牌後，郭晶晶為全紅嬋及陳芋汐拍照。（小紅書）

全紅嬋拍照後跑到郭晶晶跟前，對住手機鏡頭送吻。（小紅書）