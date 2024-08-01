阿Sa蔡卓妍長文慶祝入行24週年　有重大決定宣布粉絲忍不住回應

蔡卓妍（阿Sa）出道至今紅足咁多年，年頭與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）完成14場Twins 22周年演唱會，目前兩人正在內地舉行巡唱，一樣場場爆滿，氣氛熾熱。除此之外，近年主力拍戲的阿Sa，演技亦日趨成熟有女主角風範，進步有目共睹。

大家因為《明愛暗戀補習社》而認識Twins。（Youtube短片截圖）

蔡卓妍（阿Sa）保養得非常好。（IG@choisaaaa）

阿Sa深受各大品牌喜愛。（IG@choisaaaa）

滲出輕熟女味道。（IG@choisaaaa）

阿Sa罕有性感大解放。（IG@choisaaaa）

阿Sa在演唱會上曾說大家都說Twins的歌陪著大家成長，其實大家同樣也見證住Twins的成長。而轉眼間，今日（8月1日）原來是阿Sa出道24週年。她在社交平台搞笑又帶些感觸地寫道：「見到你們嘅提醒同祝福，我先記得，今日係我出道24週年。雖然呢一刻因為連續幾日10幾個鐘拍攝嘅工作而仲攤喺張床度，但係我一路睇住你哋嘅post，內心係非常澎湃嘅。」

蔡卓妍（阿Sa）年頭與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）完成14場Twins 22周年演唱會。（IG@choisaaaa）

阿Sa正在內地舉行巡唱，一樣場場爆滿。（IG@choisaaaa）

狀態極佳。（IG@choisaaaa）

阿Sa多謝粉絲一路的相伴和自己一路的堅持：「見到大家拍嘅視頻，大家嘅留言，好多畫面都喺我個腦裏面出現。雖然今日仍然係普通嘅一日，我哋各自喺自己嘅生活軌跡裏面對各自嘅工作同生活，但係呢一日你哋會用心記住，幫我慶祝，對我嚟講係好特別嘅，特別感恩呢一路都有你哋相伴，亦都多謝我自己一路嘅堅持，感謝嘅說話我唔多講喇，在心中！我相信你哋都知道，你哋用咗咁多時間嚟了解我，然後仍然支持我，呢個真係一個莫大嘅鼓勵同感動，蔡卓妍會繼續努力！」

蔡卓妍飾演的張嘉文在《金手指》裡對梁朝偉飾演的程一言言聽計從，與相遇的經歷亦有關連。（《金手指》電影劇照）

2017年上演的《原諒他77次》由周柏豪和阿Sa蔡卓妍主演，戲中兩人經常性都會發生情侶之間的吵鬧問題，就如最簡單的「男人都唔鍾意問路」一樣，相信好多女仔都會有同感。（電影劇照）

另一突破則是於2005年《情癲大聖》中扮醜，一向在電影中都是走可愛形象的阿Sa卻為了演戲而犧牲形象，戴上齙牙、假鼻。（《情癲大聖》劇照）

蔡卓妍曾為電影《非分熟女》練習鋼管舞。（《非分熟女》Facebook 圖片）

最後，阿Sa有重大決定宣布：「所以，我決定今日獎勵自己休息一日，養好精神，我哋後日見啦！」粉絲紛紛留言送上祝福，歌迷會則突破盲點說：「咁大段最重點就係…你『獎勵自己休息一日』」。

阿Sa中三開始為雜誌及廣告擔任兼職模特兒。1999年在電影《自從他來了》擔任特約演員、2000年拍攝青春劇《青春@Y2K》大受歡迎後簽約英皇娛樂成為旗下藝人，與鍾欣潼組成Twins，至今依然人氣不減。

今日是阿Sa出道24週年。（IG@choisaaaa）

阿Sa長文答謝大家。（IG@choisaaaa）

阿Sa於2000年拍攝青春劇《青春@Y2K》大受歡迎。（Youtube截圖）