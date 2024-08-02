巴黎奧運｜8月2日賽事TVB播放時間表　晚飯睇羽毛球混雙金牌戰

《2024巴黎奧運會》無綫各頻道直播項目資料8月2日（星期五）賽事播放時間



下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

羽毛球 – 男子雙打準決賽

羽毛球 – 女子雙打準決賽

賽艇 – 男子單人雙槳艇 決賽

跳水 – 男子雙人三米彈板 決賽

晚上8時《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

羽毛球 - 混合雙打 銅牌戰

羽毛球 - 混合雙打 金牌戰

晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》

三人籃球 – 女子分組賽

三人籃球 – 男子分組賽

游泳 – 三項決賽

足球 – 男子半準決賽

下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

乒乓球 – 女子單打準決賽

乒乓球 – 男子單打準決賽

田徑 – 女子100米初賽

晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》

田徑 – 女子100米初賽

乒乓球 – 女子單打準決賽

乒乓球 – 男子單打準決賽

籃球 – 男子分組賽

足球 – 男子半準決賽

深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

足球 – 男子半準決賽

彈網 – 男子決賽

沙灘排球 – 男子分組賽

排球 – 男子分組賽

節目如有更改，以電視台最新公布為準。

巴黎奧運：香港女子羽毛球雙打組合楊雅婷（右）和楊霈霖（左）出戰分組賽。（袁志浩攝）

2024年7月27日，巴黎奧運混雙羽毛球小組賽首輪，香港組合鄧俊文和謝影雪的比賽瞬間。（Reuters）