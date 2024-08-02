巴黎奧運｜8月2日賽事TVB播放時間表 晚飯睇羽毛球混雙金牌戰
撰文：林迅景
出版：更新：
《2024巴黎奧運會》無綫各頻道直播項目資料8月2日（星期五）賽事播放時間
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
羽毛球 – 男子雙打準決賽
羽毛球 – 女子雙打準決賽
賽艇 – 男子單人雙槳艇 決賽
跳水 – 男子雙人三米彈板 決賽
晚上8時《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
羽毛球 - 混合雙打 銅牌戰
羽毛球 - 混合雙打 金牌戰
晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》
三人籃球 – 女子分組賽
三人籃球 – 男子分組賽
游泳 – 三項決賽
足球 – 男子半準決賽
TVB Plus
下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
乒乓球 – 女子單打準決賽
乒乓球 – 男子單打準決賽
田徑 – 女子100米初賽
晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》
田徑 – 女子100米初賽
乒乓球 – 女子單打準決賽
乒乓球 – 男子單打準決賽
籃球 – 男子分組賽
足球 – 男子半準決賽
深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
足球 – 男子半準決賽
彈網 – 男子決賽
沙灘排球 – 男子分組賽
排球 – 男子分組賽
節目如有更改，以電視台最新公布為準。