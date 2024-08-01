環球小姐8月3日舉行首輪面試 總冠軍可得100萬現金獎

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024 將於 8 月 3 日進行首輪面試，主辦單位特別邀請 1998 年香港小姐冠軍及 1999 年香港環球小姐代表向海嵐小姐擔任星級評判，選出 15 強的香港區環球小姐候選佳麗進入準決賽，為香港爭光。香港區「環球小姐」（Miss Universe）冠軍將於 11 月代表香港前往墨西哥參加 2024 環球小姐全球總決賽，與來自世界各地的佳麗一較高下，爭奪 2024年「環球小姐」 （Miss Universe）的總冠軍寶座，更可獲得總值一百萬港元現金獎#，而香港區「環球小姐」（Miss Universe）亞軍及季軍，亦分別可獲得二十萬及十萬港元現金獎

環球小姐香港區選美統籌官劉芷希小姐表示：自香港區『環球小姐』 （Miss Universe）選拔賽開放報名起，主辦方已收到大量查詢及報名申請，反應熱烈。今年選拔賽的參賽者質素相當出眾，眾多參賽者中有不少擁有選美經驗，當中包括前香港小姐得獎佳麗以及歷屆香港小姐候選人轉戰參選香港區『環球小姐』 （Miss Universe） 。主辦方亦收到不少高學歷參賽者申請，有不少參賽者擁有碩士學歷，美女雲集實力不容忽視。此外，不少參賽者本身已略有名氣，擁有豐富拍攝及模特兒經驗，人氣高企。香港區『環球小姐』（Miss Universe）2024 選拔賽已定於 8 月 3 日進行首輪面試，更有1998年港姐冠軍向海嵐擔任當日評判。

劉芷希小姐續稱：「香港區『環球小姐』 （Miss Universe）2024 提供一個難能可貴的機會，期望參選佳麗在『環球小姐』（Miss Universe）選美活動中，代表著香港展現東方之珠的女性之美。現呼籲全港優秀的女士們能透過參加環球小姐選美比賽，分享自己的故事，展現自己的獨特美麗及自信，不論結果如何，能夠踏上選美舞台已經是一種成就及難忘經驗，相信佳麗們能在舞台上都能發光發亮，為人生添上色彩，期待後選者們的超水準發揮。」

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