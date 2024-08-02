胡杏兒馬爾代夫度假入住超奢華私人島　海景別墅設大泳池每晚6萬

胡杏兒同老公李乘德結婚8年以來一直非常恩愛，兩人育有三個寶貝仔，一家五口幸福美滿。近日胡杏兒在內地拍攝的新劇《三十九二十八》正式煞科，適逢三個囝囝過暑假，他們就一家到馬爾代夫度假，享受陽光與海灘，連日來曬出不少旅行靚相，可見他們一家五口出海睇海豚、浮潛睇魔鬼魚等，在當地玩得非常盡興！而胡杏兒今次更入住位於馬爾代夫七星奢華私人島的鸚鵡螺酒店（The Nautilus Maldives），索價不菲！

胡杏兒一家到馬爾代夫度假。（IG@myoliemyolie）

溫馨。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒一家五口到馬爾代夫旅行。（IG@myoliemyolie）

浮潛睇魔鬼魚。（IG@myoliemyolie）

連日來曬出不少旅行靚相。（IG@myoliemyolie）

大露背。（IG@myoliemyolie）

Fit！（IG@myoliemyolie）

wow。（IG@myoliemyolie）

好享受。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒拍片記錄了馬爾代夫之旅，原來他們一家今次體驗了一間極具當地特色的奢華酒店，全島僅設26棟別墅，每棟別墅都以鸚鵡螺殼的形式為靈感，以波希米亞裝飾風格為主，低調而奢華，曾被評為「印度洋最佳度假酒店」、「世界最佳度假勝地TOP3」。胡杏兒大讚酒店服務周到，不但有機場CIP服務專員辦理所有入境、提領行李手續，免檢快速過關，更安排了私人水上飛機接送至度假村，盡享VIP服務！

胡杏兒拍片記錄了馬爾代夫之旅。（影片截圖）

入住位於馬爾代夫七星奢華私人島的鸚鵡螺酒店（The Nautilus Maldives）。（官網圖片）

波希米亞風。（官網圖片）

有機場CIP服務專員辦理所有入境、提領行李手續，免檢快速過關。（影片截圖）

安排了私人水上飛機接送至度假村。（IG@myoliemyolie）

盡享VIP服務！（IG@myoliemyolie）

胡杏兒入住的是兩層的兩房海灘別墅，面積近6,000呎。（官網圖片）

可望無敵海景。（官網圖片）

而胡杏兒入住的是兩層的兩房海灘別墅，面積近6,000呎，每晚房價近6萬！屋內設計及裝飾都充滿波西米亞風，除了可望無敵海景之外，還設有私人泳池。胡杏兒在入住期間體驗了SPA之外，每朝又可以上瑜伽課，她又換上多套泳衣同囝囝在泳池玩水，玩到攰可以直接在庭院食飯，難怪她都大讚：「真的很適合一家人旅行住，既隱私又舒適」！

胡杏兒做SPA曬香肩。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒做瑜珈。（IG@myoliemyolie）

兩層。（影片截圖）

低調而奢華。（IG@myoliemyolie）

低調而奢華。（IG@myoliemyolie）

設有私人泳池。（IG@myoliemyolie）

玩到攰可以直接在庭院食飯。（IG@myoliemyolie）

正呀！（IG@myoliemyolie）

私隱度高。（影片截圖）

夢幻之旅！（影片截圖）

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