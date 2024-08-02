專訪｜莊韻澄老公神秘身世曝光　打理戶口百萬變兩萬：我係呆咗嘅

莊韻澄（前名莊端兒，Xenia）宣布與經理人呂成忠（Joe）離婚，二人連日來隔空駁火，令事件越演越烈。對於準前夫呂成忠上邵子風與大佬B網台節目《娛樂油麻地》聲淚俱下否認食軟飯，又懷疑其產後抑鬱，多次抱B企上51樓的露台和餵兒子飲符水等指控，莊韻澄接受《香港01》訪問，親身回應離婚內幕，更首度曝光呂成忠的神秘身世，直斥：「我係嫁咗比個老千唔係老公！」



邵子風在節目提到當年二人是因為與他合作而互相認識。（截圖）

莊韻澄現身時難掩憔悴。（陳順禎攝）

莊韻澄現身時難掩憔悴，多次提醒傳媒自己並非想力數對方和造新聞，只想澄清不實指控。她於2020年無預警宣布與呂成忠奉子成婚，莊韻澄直認自己絕對是戀愛腦，回想當年呂成忠跟她做義工，被他於公路執起死貓一幕而吸引，想不到跌落充滿荊棘的陷阱：「點解我會嫁咗畀佢？肯定係我嗰期冇飲符水，鬼揞眼。（以為佢好有愛心？）係呀，我真係以為係，幾白癡呀，我真係傻仔！」對於大佬B在呂成忠上節目爆料後，特別提到：「我了解過Joe身世，但係由於受訪者無同意我公布有關嘅資料，所以我就唔講俾大家聽喇。但係如果你知道佢嘅背景，大家就會明白點解佢眼神閃縮，對太太嘅所有要求都服從。」

大佬B事後有發表自己的睇法。（截圖）

準前夫呂成忠神秘身世曝光

對於準前夫的背景，莊韻澄稱由於顧及對方感受，至今仍不知其破產的真正原因且結婚至今仍未見過對方家人：「佢成日講佢老豆漸凍人症死，佢阿媽有情緒病，佢家姐發燒燒到有少少輕度弱智，呢個係佢同我講嘅背景。」

莊韻澄從未嫌棄老公的過去。（陳順禎攝）

婚後讓男方打理公司戶口 7位數變2萬：我係呆咗嘅

對於他的出身，莊韻澄從未嫌棄，更讓對方隨便使用公司戶口的錢：「佢可以隨便用，公司戶口嘅錢係我名下，咁當然佢唔係冇付出嘅，佢有車出車入，佢真係有去幫我處理我嘅工作，例如接洽，但影相可以唔使佢影嘅，唔通我叫你影張相，你同我遂張計咩？執相我自己都識執，不過佢鍾意，佢要做咁我咪畀佢做囉。如果呢一樣嘢你攞到人生嘅價值，我咪比你囉，唔係你做完一樣嘢，要秋後攞嚟算帳。公司戶口係有7位數字以上，所以錢都係Under我名下，我係冇管理，因為佢話佢係財策師，我覺得佢係一家之主，好早好早嘅時候我已經將所有公司戶口嘅嘢比晒佢，畀佢打理。我都唔理點樣用啲錢，有啲嘢都係佢傾嘅，但大部分係……9 1咁，我唔否認佢嘅付出，佢係有付出過。（好信佢？）好信，我老公嚟㗎嘛，我點知會咁，唔係老公係老千啫，你結得婚，有埋個仔你唔會諗住分開，我唔信你信邊個？我哋係一個家庭，你咁樣跣我都得嘅？總之，佢臨去台灣之前，我問佢擮返晒戶口啲錢，我戶口係得返兩萬幾蚊，我係呆咗嘅。（知唔知佢啲錢使咗去邊？）唔知，但我都冇去干涉，不過屋企嘅開支全部都喺嗰度攞嘅，包括屋租同開支，所以我唔能夠怪責晒佢，大家有份使。我都冇開口怪過佢任何嘢，點解你要開口去怪我呢？」

莊韻澄稱：「我站出嚟回應主要係因為我想老千無所遁形！」（IG照片）

男方自稱兒子主要照顧者：你冇嘢做，你都唔湊仔咁你做乜嘢呢？

對於準前夫聲稱自己是兒子主要照顧者，莊韻澄即反白眼：「我有兩個工人，唔使佢做家務，你哋唔好誤會。佢都冇乜點湊仔。（但佢話佢係主要照顧者？）如果你冇嘢做，你都唔湊仔咁你做乜嘢呢？嗰個都係你個仔嚟，我有嘢做我都主要照顧我個仔啦，係咪要攞啲字眼出嚟講，你係應該要照顧佢㗎嘛！你唔想車佢返學唔緊要，我咪Call車囉，其實我哋係一齊送返學，我唔返工就一齊送。佢不嬲都鍾意車出車入，我以為你好鍾意，你唔鍾意我可以Call車，我可以夾一個司機，我唔需要受氣，都係錢解決到嘅問題，如果錢可以解決到，可以唔鬧交，咁咪攞錢去解決囉，但你又要車，即係乜都係你講晒。每次叫佢搵工，佢都攞呢啲做藉口，又話我要處理我啲嘢都冇時間，但我眼見就係佢碌電話，玩音響同相機。」

呂成忠（中）近日接受邵子風與大佬B的網台訪問，指控莊韻澄，並哭著表示好想見囝囝。（YouTube@BREN LUI 大佬B）

婚姻到盡頭冇得掹 稱對方城府極深

準前夫爆料後出Po公開求復合：「我好愛我太太，請不要傷害滈滈媽咪，一個家媽咪唔開心全家人都唔開心。老婆對不起、對不起、對不起。請讓我們一家人幸福。我會努力搵錢。」莊韻澄稱對方城府極深，：「佢連車Cam片都可以剪晒頭頭尾尾，幾年喎，唔係一年，城府你幾深？又唔出聲帶走個仔去台灣，呢啲係事實嚟，我點樣鬧你都好，話X街又好、傻仔同賤人都好，我都冇錯呀！你做咁多呢啲嘢對我，唔會冇得掹，佢仲癲到去邵子風嗰度做直播之後，話我哋一家三口一齊生活喇，我好愛你㗎老婆，你唔好再傷害自己，我冇傷害你，你一直傷害緊你自己。」

在接受網台訪問控訴完老婆後，他卻又貼出莊韻澄與兒子在富士山前的照片，寫下：「我好愛我太太，請不要傷害滈滈媽咪。」向老婆道歉並稱會努力搵錢。（IG@jlui0808）