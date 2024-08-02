鬼故｜屋主自縊亡留「非我家人入住索命」　最猛凶宅十年升價兩成

屋內曾「出過事」，有兇案或自殺案發生過的單位，都會被認定為凶宅。凶宅除了對住客、鄰居構成心理影響，最麻煩的就是單位售價會大跌，甚至有些有名的單位，會直接半價求售。不過，台灣台南永康就有一幢5樓層高的透天（指獨立式住宅）在發生命案後，價格仍年年上升。住宅的售價在10年間仍一直居高不下。最近有台灣網民指該凶宅已由2022年1380萬台幣升至2024年1680萬台幣求售。



講起最猛台南凶宅，唔少台灣人都會話係呢間。（Facebook圖片 / 我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售...）

根據早年PTT帖文，就曾有女租客（以下簡稱A小姐）在網上發文。她指出該區為高級住宅區，而且所有單位都是個別戶。整區就只有該幢屋主（房東）將住宅分租。這位女租客表示，整幢住宅分別住了幾戶家庭，分別是一樓前面的房東和太太，一樓後半部分的一對20多歲小情侶，二樓的三人小家庭，三樓的一對小夫妻和孩子，四樓的她和男朋友，五樓前面的一個年輕單身漢，而五樓後半則為屋主的佛廳，頂樓則是公用的曬衣場。女租客表示，由於大家都是使用住宅外加裝的鐵樓梯進出，所以平日都不會見到屋主。她只知道屋主夫妻從事蜂蜜、花粉進出口行業。

外觀睇唔覺有咩問題。（Facebook圖片 / 我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售...）

事發日期約為2013年10月，A小姐表示起初搬入時就已覺得「隔局很怪」，因為整幢住宅為了分租而隔了很多奇怪的間隔，且單位內的水電也接得亂七八糟，有時水壓不足，有時又會跳電。不過當時因為本身的單位快到期了，所以只好在匆忙間簽了一年租約。

網民畫出示意圖。（網上圖片 / PPT）

翌年8，9月，A小姐再因為水電問題而需要找屋主處理，不過電話就被駁至留言信箱。起初A小姐以為屋主出國了，但幾天後三樓的男住戶就去找A小姐他們，表示一樓門前被貼了封條，指屋主欠繳三個月房貸，而台電（台灣電力公司）亦指十月底會停電。隨後，幾經辛苦之下才找到屋主出現，不過屋主就指太太去了中國大陸，需要等她回台灣後才能處理，於是，最後幾戶住客商量之下，就集資了二、三萬台幣先自行繳交電費。

附近都算是高級住宅區。（Facebook圖片 / 我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售...）

之後大家生活如常，直到兩星期後的一天，二樓住客因為找到新住處而搬走了。9月份的一天，A小姐就在倒垃圾時聞到一股酸味，起初她的男友以為只是二樓住客搬走時垃圾沒有清理乾淨。再過了二個星期，A小姐有感屋主已消失了很久，就又去找了三樓的爸爸住客，未幾又發現原來已經人去樓空。

一直到9月底的一個晚上，A小姐男朋友打電話給她，表示住宅下來了一架警車。起初她以為是來查封住宅，原來......失蹤多時的屋主在單位中「被找到了」。後來有說，屋主疑因欠債問題而選擇在家中背對著門口，坐著椅子上吊輕生，更令人發毛的是，因為天氣關係，蒼蠅和蛆蟲早已爬滿整個屍體，椅子下全都是屍水，天花板更貼上了紅紙條「XXX、XXX騙我錢不得好死」、「佔我屋者必索命」。據說，仵工到場時，屍體更因腐爛不堪而散架，死狀相當恐怖。

單位間隔都幾好呀。（Facebook圖片 / 我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售...）

屍體被發現的隔天一早，一樓的小情侶就馬上搬走了，只剩下四樓的A小姐及男友，和五樓的單身漢，更詭異的是，五樓的單身漢向他們表示：「法醫說死亡約二星期，但我在一周前還有看到房東到五樓的佛廳拜拜......」

該住宅多年來幾經轉手。（截圖）