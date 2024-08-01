陳淑芬紀念展超過130日終圓滿閉幕　修哥同狄波拉都有到場支持

終極延期的《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》於日前（28日）迎來閉幕的一刻。這個自今年3月20日在澳門倫敦人四樓敦煌宴會廳舉行的紀念展，展期長達131天，吸引不少名人、演藝界好友、粉絲、市民及旅客前來參觀，大家紛紛對陳淑芬（陳太）和其團隊的用心報以喝采和讚歎，最後一天展期來參觀的星級好友包括了胡楓（修哥）、狄波拉、斑斑、黄洛妍、羅啟豪、古淖文和顏米羔。為了隆重其事，紀念展主辦單位天星娛樂特別舉行閉幕典禮，澳門文化局代局長鄭繼明、旅遊局代局長程衛東、中聯辦宣文部文體處處長白冰、教育及青年發展局教育資源中心蘇智敏主任，還有以上多位藝人及已故歌手羅文胞姊譚文玉和胞妹譚明玉親臨見證，而現場也有不少「哥」迷和粉絲到場支持。

終極延期的《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》於日前（28日）迎來閉幕的一刻。

閉幕典禮開始時先播放包括一眾到訪嘉賓的短片，接著主持提及今次紀念展的策展人張叔平和夏永康（Wing Shya）因事未能出席，Wing預錄了短片祝賀，他在短片中說：「我好記得一開始嗰陣係由乜都冇開始，之後有些草圖、logo、展品名單開始出現，我哋開會同設計，之後同成班團隊做 video，到搭咗整個展館出嚟，我親身去場館睇嗰一刻真係好感動，即係由零開始到見到整個展覧，我好鍾意做出嚟個效果，尤其是每一部分嘅展示方法同整體設計都做得非常好，我好多謝陳太俾機會我參與紀念展嘅其中一部分，多謝妳陳太。」

修哥同狄波拉都有到場支持。

及後主持邀請陳太到台上和大家分享她的感受，陳太說：「在此很多謝大家，今天已是紀念展的第131日，《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》終於來到閉幕的一天，在這一段時間我也學了很多，包括我第一次做直播，因為有些朋友來不了澳門欣賞今次紀念展，我收到很多留言說他們很想看紀念展但未能如願，所以在團隊建議下便開了直播，今天大家看到在我衣領上有很多一粒一粒的東西，到底是什麼？原來是無線咪，因為這個閉幕典禮正在我五個自媒體上直播，讓不能親自到現場的朋友也能欣賞到，所以這些一粒一粒的東西並不是勛章，但我知道近期修哥榮獲銅紫荊星章，恭喜修哥！」

修哥早前榮獲銅紫荊星章。

陳太續說：「在此我衷心感謝澳門特區政府及中聯辦對紀念展這個文化活動的支持；今次可以在一個這麽好的場地舉辦紀念展，如沒有金沙中國和倫敦人是絕對做不到的，在此要特別感謝他們；還有多謝澳門通，他們為我解決了很多流程上的問題。」陳太接著多謝寳輝娛樂的謝嘉豪和棋人娛樂的鍾楚霖在紀念展上的協力，也多謝「亞太現場演出行業協會」的支持，協會有不少會員特意從外地趕到澳門出席典禮。

「今次紀念展也要特別感謝策展人張叔平，他真的很用心幫我設計今次紀念展，在展覽中他所用的設計、色調，以及其他種種安排令紀念展充滿藝術文化的感覺，也令到所有展品呈現得更加靚，讓大家更喜歡去分享。而夏永康則做了很多Digital的工作，大家看到紀念展門外這個巨型LED 幕牆便是出自Wing 的手筆，也是大家來紀念展的打咭位之一。其實今次最開心是可以把 Leslie Cafe打造出來，『哥哥』在《1989年張國榮告別樂壇演唱會》的尾場(即1990年1月22日)上說如果有一天他開咖啡店，他會請在座的粉絲喝第一杯咖啡，我也想不到真的會有那麽多『哥』迷拿著完整的門票來紀念展，等『哥哥』有機會請他們喝咖啡，我很開心在今次紀念展中可以為『哥哥』張國榮兌現這個承諾。今天很高興看到很多 Leslie 的「哥」迷，他們在最重要的日子也會在我身邊，多謝各位『哥』迷！」

陳淑芬和一眾「哥」迷。

LED 屏幕上緊接播放了粉絲拿門票換取咖啡的片段和他們對「哥哥」的思念，「哥」迷 Calvin 說：「張國榮令我很有衝動去追隨他，就算是他人已經不在，但每次見到他以往的東西，都會慶幸自己曾經和他生活在同一個時空𥚃。真的很感動，保留了這張門票35年，終於可以發揮它的真正用途，換取到這麽有紀念價值的一杯咖啡，我已經感到很滿足和很窩心。」

在頒發感謝狀給各方單位後，陳太說：「今年做了一張總结入行50周年的成績表與大家分享，踏入70歲，我覺得活到今天已很無憾，我會繼續發放正能量，日後做更多有意義的事。在這幾十年有很多和我們一起成長的朋友，在工作對我的幫忙、扶持和陪伴，造就了我在這50年後依然在這個行業工作，要多謝好多朋友。特別多謝我的好朋友拉姑（狄波拉），她是時常暈車浪的，但我多次在澳門舉辦活動，她一邊暈車浪一邊搽藥油來支持我。此外，由開展至今，我有一班任勞任怨的團隊，我經常很急趕的要他們解決事情，在短時間內籌備了多個很重要的活動，包括我的70歲生日會、今次這個纪念展，以及3月23日和7月27日的兩個演唱會，所以他們做完今次紀念展後已經可以畢業了！這個為期131天的紀念展，有我與歌手藝人們見證流行音樂文化的光輝歲月、創造音樂劇新標竿及50年娛樂演出業進展歷程，勾起多代華人的集體回憶。有記載『哥』迷對『哥哥』張國榮永恒的愛和思念！在紀念展期舉行期間，得到很多朋友的鼓勵，我從來沒有想過在很多年前便貯存的私人珍藏，可以拿出來和大家分享，希望日後有機會把這個紀念展帶到其他地方，特別是在香港和大家分享，也期望我有機會出書把我的記憶寫下來，希望大家支持。謝謝！」在場內一片掌聲下，陳太宣告：「我在此正式宣布《陳淑芬·星星相識50年·紀念展》圓滿閉幕！」

陳淑芬和已故歌手羅文胞姊譚文玉和胞妹譚明玉。

古淖文參觀過紀念展後表示：「這個紀念展就像一個歷史的見証，不單止可以看到陳太這 50 年的奮鬥史和她非常亮麗的成績單，也看到很多天皇巨星的真跡，包括羅文送給陳太以毛筆字寫出來的『馬』字，還有很多獎狀，很多舞台上的華服，但最令我印像深刻的是包括音樂劇《雪狼湖》幕後工作人員親筆寫給陳太的祝福。我也有品嚐 Leslie Café 那杯咖啡，非常美味，感覺有如哥哥親自沖調給我。」

陳淑芬同古淖文。

顏米羔則說：「今次陳太 50 年紀念展的展品真的很豐富，令我彷如進入時光隧道，我在 Leslie Café 喝了他們精心泡製的花茶，非常美味，他們也很有心思以哥哥的歌名為飲品名稱。陳太很有心在紀念展中實現了哥哥的𠄘諾，令我感覺哥哥仍然陪伴著大家。在閉幕當天看到很多『哥』迷手持當年演唱會的門票來兌換咖啡，由此可見雖然哥哥已離開我們，但他仍然守著他的𠄘諾去等這一天的出現，真的很感動。」

黃諾妍說：「在紀念展中看到很多很珍貴的珍藏，看到陳太很用心去舉行這次展覽，特別是有關哥哥的展品，從中可以看到他和陳太之間的情誼，而陳太守護哥哥對大家的𠄘諾，真的很窩心。」

古淖文、陳淑芬、黄洛妍、羅啟豪。

羅啟豪說：「這個紀念展是一個很精彩的展覽，令大家可以看到陳太和影壇、樂壇不同巨星合作時的點滴，由於我是讀設計，透過當中的展品包括工作証、服裝、演唱會海報及唱片封套等，可以看到這數十年在設計工作上的進步和銳變。而張國榮專區帶給了大家很多回憶，大家可以看到哥哥工作外的花絮紀錄。」