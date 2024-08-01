陳蕾沾沾引Ian派大心心　洪嘉豪撐AK個唱睇背影都超感動

利物浦名宿科拿、貝加、史米加今日（1日）現身太古城中心出席足球盛會，身為「屯門快槍手」洪嘉豪，以及利物浦粉絲陳蕾獲邀同3位名宿battle，不過陳蕾似乎無預計自己要上場，「控波」有少少甩漏。

「陳豪」洪嘉豪、陳蕾合體玩game決一高下。（陳順禎攝）

Kaho同陳蕾接受訪問時，大讚3位名宿十分nice，陳蕾話因為身邊有唔少物浦粉球迷，所以慢慢受到影響，仲話細細個因為爸爸嘅關係，所以都會踢波；而Kaho則被利物浦嘅精精所吸引。由於Kaho自封「屯門快槍手」，所以陳蕾都為自己起朵「華納執球員」，但問到會唔會有機會一齊落場，Kaho即時拒絕。

陳蕾一落場即搞笑。（陳順禎攝）

Kaho新歌MV《別煩我》上架，再度「出車」自肥，他笑言要承繼《黑玻璃》，仲話想今年嘅MV都有車。而陳蕾早前亦以《五瓣玫瑰》MV自肥，遠赴捷克拍攝，仲開心到翩翩起舞，再加上早前同Anson Lo嘅dance challenge，陳蕾是否想挑戰「華納舞王」洪嘉豪呢？「我收到邀請時都『吓』，但其實之前喺電台見到Jeremy，佢後來有話好後生無捉住我跳舞，但又補咗句『不過我隻歌有啲難』，估唔到有人賞識我。」

陳蕾為Hellosss謀福利。（IG圖片）

另外，Kaho、陳蕾近日分別撐AK、Ian嘅solo concert，陳蕾貼心幫Hellosss謀福利，引Ian做大心心動作；Kaho就大讚AK唱歌有進步，邊睇邊覺得有自己嘅影子。「佢好努力、用行動做俾你睇，我係好開心，唯獨係我個位太前，成日睇佢個背，不過背都咁精彩先大件事。」