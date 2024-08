現年50歲的郭羨妮(Sonija)於1999年參選港姐奪冠後入行,她加入娛樂圈後,先後與多名男藝人傳出緋聞,最後於2011年與內地武術指導朱少傑低調成婚,翌年誕下女兒朱家愛。

郭羨妮。(小紅書截圖)

郭羨妮為照顧女兒Kylie淡出幕前。(IG:@sonijakk)

郭羨妮今日在社交平台分享了一輯性感照,她寫下:「What a nice vacation with my loved ones. Our hearts are still in Maldive! 」原來她與家人去了馬爾代夫渡假,因為她之前已經分享了一家三口出遊的照片,她更表示她們的心還在馬爾代夫。

原來早前郭羨妮與家人去了馬爾代夫渡假。(IG@sonijakk)

相中郭羨妮穿上了螢光粉紅的比堅尼,坐在無邊際泳池邊,大曬古銅色玉背。雖然郭羨妮已經年屆50歲,但身材仍然「fit爆」,盡現完美身段。郭羨妮雖然只曬玉背,但仍然可見她腰間零贅肉,該有的曲線都能見到,美得讓人驚訝。連鍾嘉欣、陳敏之、胡杏兒等好友都留言大讚很美。