巴黎奧運｜方力申昔日特訓片段曝光　飛魚展腰力臂力：要好好保存

昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方），是今屆無綫奧運身處巴黎貼身追擊運動員最新消息的特派專員，更成為《猜猜我是誰》今集主角，節目中曝光了不少方力申以往游泳生涯的珍貴影片及照片，別具意義。



方力申當年接受無綫體育組訪問。

方力申當年接受無綫體育組訪問。

方力申當年步操訓練。

方力申當年步操訓練。

是集以短短兩分鐘，全面簡述了小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段，包括當年為出戰奧運接受的步操訓練片段，在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱，2008年為北京奧運擔任火炬手，2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄，還有九十年代做運動員期間接受特訓！其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人！

方力申當年於禮賓府與特首董建華握手。

方力申當年絕對是體壇明星。

方力申當年絕對是體壇明星。

方力申當年絕對是體壇明星。

方力申呢個引體上升特訓好考腰力臂力同體力。

方力申呢個引體上升特訓好考腰力臂力同體力。

方力申呢個引體上升特訓好考腰力臂力同體力。

方力申呢個引體上升特訓好考腰力臂力同體力。

節目亦曝光了小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」最終，小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。

方力申奧運主持經驗亦相當豐富。

方力申奧運主持經驗亦相當豐富。

方力申為2008年北京奧運任火炬手。

方力申2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄。

方力申2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄。

對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在無綫官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在ig story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」

方力申44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌。

方力申44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌。

方力申44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌。

方力申近年致力為游泳界培訓下一代。

方力申社交網截圖