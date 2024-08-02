JLo被爆將申請離婚　賓艾佛力趁生日買豪宅賀回復單身疑成導火線

拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）與賓艾佛力（Ben Affleck）分手近20年後復合，兩人於2022年結婚，當時轟動全球。不過近期兩人卻頻頻傳出婚變，早前雙方將位於美國比華利山的愛巢出售，更疑似分居中。近日再傳出兩人挽救婚姻不果，將入紙申請離婚。

JLo於2022年7月跟舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）在拉斯維加斯拉埋天窗。（Getty Images）

據外媒報道，JLo早前宣布以陪伴家人為由，取消30多場《This Is Me...Now The Tour 》世界巡迴演唱會，外界已認為天后是為了挽救婚姻而放下工作。不過JLo與賓艾佛力的雙方好友爆料，指兩人近幾星期曾最後嘗試出力挽救婚姻但不成功，將繼續照原定計畫入紙申請離婚。知情人士透露，兩人的離婚文件已在1個月前定好，待適當的時機才呈交法庭。

荷里活夫婦賓艾佛力（Ben Affleck）與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）近期不斷傳出婚變的消息，早前雙方更將位於美國比華利山的愛巢出售。而近日雙方的好友爆料指2人近幾星期曾最後嘗試出力挽救婚姻但不成功，將繼續照原定計畫入紙申請離婚。知情人士指他們的離婚文件已於1個月前定好，但有待適當的時機尚才呈交法庭。

近日再傳兩人將正式申請離婚。（IG圖片）

另外，JLo好友爆料指賓艾佛力上月在JLo的生日當日以2050萬美元（約1.6億港元）在加州買下大宅，作為自己回復單身的新居而令JLo感憤怒，有指她認為賓艾佛力此舉動猶如向她「心臟插一刀」，因而堅決離婚。