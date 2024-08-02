我推的野男LIVE丨全民選22名大隻仔　46吋巨胸林子善VS筋肉霆鋒

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持、一連22集的TVB Plus全新綜藝真人騷直播節目《我推的野男LIVE！》將由8月12日起在TVB Plus（82台）播映。製作組今日（2日）透過官網平台，發放22名參賽者官方資料及宣傳照。《我推的野男LIVE！》中的野男們將分階段進行比賽，分別為個人戰及團隊戰，比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者生死。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低。



1號 李清杰（Uclean）職業：程序員 三圍：43/32/39

2號 關經翰 （Oswald）職業︰投資銀行經理 三圍：41/30/37

3號 施顯澍 （Austin）職業：模特兒 三圍：40/30/38

4號 吳宇軒 （Eric）職業：運動教練 三圍：42/30/38

今日公布各野男官方照，身形與樣貌兼備，有最年長貌似《中年好聲音》歌手吳大強的「Muscle吳大強」5號Daniel、有擔任投行經理的「筋肉霆鋒」2號Oswald，投資操肌同樣有心得、最強橫大胸的要算「46吋巨胸林子善」7號Cash，他是眾多參賽者中，胸部最向橫發展一位，而野男11號Ron的胸前紋身及貌似張智霖的外貌，為他贏得「激凸Chilam」稱號。最抵死外號自然是「可遇不可求」12號 Jason梁景𡺤，他自言身體最滿意部份是胸前兩點。

5號 黃志明（Daniel）職業︰體能教練 三圍：40/31/38

6號 劉柏康 （Raphael）職業：舞蹈員 三圍：41/32/39

7號 顏英豪 （Cash）職業︰健身教練 三圍：46/33/43

8號 李健禧 （William）職業︰學生 三圍：41/30/39

9號 王元龍 （Dragon）職業︰健身教練 三圍：39/30/37

10號 李啟揚 （Vincent）職業︰健身教練 三圍：43/32/41

同時《我推的野男LIVE！》節目具備三大特色，首先可以欣賞到各野男；令男仕艷羨、女仕尖叫結實的肌肉及強勁的臂彎，直播節目可以睇到各人最真實、直接的表情反應，而參賽者年紀包攬老中青三代；比賽的各個項目亦是別出心裁，既要鬥力、也要鬥體態，還要考驗智力及團體合作，缺一不可。