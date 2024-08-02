羅家英同後生靚女「拖手仔」　嫌同汪明荃合作花時間：佢資歷淺！

羅家英（家英哥）今日（02/8）出席中華文化節粵劇《馬湘蘭》暨戲腔流行曲《金陵幽蘭》發布會，會上家英哥除了分享參與經驗外，更播放了一段他與女主角謝曉瑩合作拍攝的音樂MV。音樂MV採用流行曲方式拍攝，亦以粵劇混合流行曲唱腔演唱，既有年代感亦有流行元素，十分別出心裁。MV當中一幕，情到濃時家英哥更與花旦謝曉瑩「拖手仔」！家英哥接受《香港01》訪問時，坦言沒有「備案」，他說：「做戲都有，接吻都嚟啦，何況拖手仔。」

家英哥更與花旦謝曉瑩。（林迅景攝）

家英哥續說：「我就冇嘅。（Liza姐拍親熱戲要同你報備？）冇，呢啲唔使講嘅。」談到今次的拍擋，飾演馬湘蘭的謝䁱瑩，家英哥表示她已有十多年經驗，而且認識了好一段時間。「我哋第一次做係《德齡與慈禧》，佢就做慈禧，佢係一個好有進取心嘅演員。」為什麼不找汪明荃（Liza姐）拍擋？家英哥直說：「未必，因為佢資歷淺。（Liza姐喎！）係呀，粵劇嚟講資歷淺，所以要花好大段時間排練，我同第二啲合作就慳返十分之七時間。（你咁講Lisa姐會唔會嬲㗎？）唔會嬲佢知嘅。」不過，家英哥亦解釋粵劇和電影電視有分別，並不是說Liza姐演技差。