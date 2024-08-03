賈曉晨樊少皇激罕合體歐洲　曾受老公連累患情緒病仍攜手走下去

藝人樊少皇同賈曉晨（JJ）婚後誕下囡囡「小飯兜」和「小飯團」，本來一家四口幸福美滿，不過2023年開始傳出兩人鬧婚變，賈曉晨更多次在微博發文訴苦，斥老公無情趣，又想離家出走，「一日要諗50次離婚！」她近日又爆樊少皇淪提款機被友人騙數百萬，已將樊少皇「降格」為保鏢。日前，兩公婆終於合體帶小朋友歐遊，打破婚變傳聞。

激罕合體。（微博照片）

依家KEEP到！（微博照片）

不過，賈曉晨又呻道似足一拖五：「這次帶著全家去旅行，感受特別不一樣，曾經覺得旅行是一件很浪漫的事，這一次深深體會到了疲憊，因為我從操兩個人的心，變成了操一堆人的心，帶娃並幫一堆人安排每日行程可不是那麼簡單的事情～但是過後又特別的有幸福感，看著父母和孩子們開心覺得什麼都值得了，人生能有多少次這種旅行呢，累就累點吧，而且在途中我仿佛遇見了寶寶和御狗！」

幸福！（微博照片）

將樊少皇「降格」為保鏢。（微博照片）

去年復出拍劇的賈曉晨原來事業心不死，有網民稱：「希望你還能拍古裝劇」她即回覆：「我也想。」至於有人指：「我姐夫還是很好的。」她又回覆：「還行吧做為勞動力來說。」樊少皇於2012年被爆與賈曉晨蜜運，但消息傳出後，他即被爆原來有位拍拖20年的同居女友，二人更育有一子一女。當時被指為了賈曉晨而拋妻棄子，受到千夫所指的賈曉晨被指破壞別人家庭。這段時間不單患上情緒病，試過有自殺的念頭，幾乎「說每一句話都想哭」，幸得有朋友的陪伴，再加上用藥物來控制情緒，病情才慢慢好轉。