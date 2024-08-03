元祖級東張女神近況曝光拍片分享扮靚心得　淡出幕前轉搞美容王國

《東張西望》是TVB收視保證節目，不少主持亦因而成功入屋，更被封為「東張女神」。而曾在2000年參選港姐的王殷廷（前名王可惠Edith）原來亦主持過《東張西望》，可謂是元祖級「東張女神」！近日王殷廷正式進駐「小紅書」，她拍片自我介紹，並寫道：「現在的我，是一名女企業家，兩個孩子的媽媽，未來希望在這裏和你們分享關於美的一切，分享更多的精彩生活和正能量，如果你們還有更多想看到的內容，歡迎留言給我喔！」

王殷廷。（IG@edithmshk）

近日王殷廷正式進駐「小紅書」。（影片截圖）

主持過《東張西望》。（影片截圖）

拍片分享扮靚心得。（影片截圖）

曾在2000年參選港姐。（YouTube影片截圖）

片中所見，身穿黑色背心的王殷廷保養得宜，皮膚緊緻，狀態不俗。現年46歲的王殷廷當年與「大小姐」林淑敏為同屆佳麗，雖然三甲不入，但就奪得健康體態獎，落選後加入TVB，除了主持《東張西望》之外，亦曾拍過不少劇集，包括《九五至尊》、《皆大歡喜》及《On Call 36小時》等，但戲份不多，直至2013年王殷廷約滿離巢，並將事業重心向美容界發展。

保養得宜。（IG@edithmshk）

落選後加入TVB。（YouTube影片截圖）

曾拍過不少劇集。（影片截圖）

近年已轉開醫學美容公司。（IG@edithmshk）

將事業重心向美容界發展。（影片截圖）

創辦美容集團。（影片截圖）

王殷廷在2010年與拍拖3年的圈外男友結婚，婚後育有兩子。兩公婆曾於中環開美甲店，但近年已轉開醫學美容公司，而王殷廷在創辦美容集團後又攻讀香港中文大學行政人員工商管理碩士（EMBA）課程。雖然王殷廷已淡出幕前多年，但仍不時相約舊同事見面，又會出席慧妍雅集的活動，為慈善出力！

王殷廷在2010年與拍拖3年的圈外男友結婚，婚後育有兩子。（微博@王殷廷）

幸福媽咪。（影片截圖）

不時相約舊同事見面。（IG@edithmshk）

出席慧妍雅集的活動。（IG@edithmshk）

同朱玲玲。（IG@edithmshk）

為慈善出力！（IG@edithmshk）