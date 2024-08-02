巴黎奧運｜李克勤驚喜現身TVB直播　被重提亞特蘭大奧運採訪瘀事

今晚（2日）播出的《2024巴黎奧運黃金直擊》，李克勤無預警驚喜現身TVB直播錄影廠擔任嘉賓。鍾志光（鍾Sir）在節目中與李克勤談及當年做世界盃主持，以及獻唱主題曲，李克勤謙虛表示：「都係跟你（鍾Sir）學嘢嘅。」被問到最印象深刻的是什麼場面，他表示：「當然金牌係最難忘，雖然我最近都喺內地度工作，未必一定睇到直播，但都好關心香港隊，例如張家朗，身為香港人都值得開心。」

今晚（2日）播出的《2024巴黎奧運黃金直擊》，李克勤驚喜現身TVB直播錄影廠擔任嘉賓。（電視截圖）

鍾志光（鍾Sir）在節目中與李克勤談及當年做世界盃主持。（電視截圖）

李克勤自認當年做外景主持面皮厚

講到做奧運主持的心得和感受，李克勤表示：「我當時喺亞特蘭大嗰度做外景，嗰陣時冇咁嚴格嘅，現在嚴格啲，當時攞咗張證就周圍去得，就面皮厚啲，訪問就主動啲。」鍾Sir則回應：「你哋知唔知點解後來拎住張證，人哋之後都有啲限制，因為你（李克勤）人哋升旗你走咗入去，你唔記得啦！」李克勤尷尬表示：「呢一個係另外一件事，詳情再話你知！」至於擔任主持人，李克勤說：「我覺得做一個主持人要持平啲，我今日就唔同，就嘉賓多啲自己嘅感覺，鍾意捧邊個運動員我都可以，做主持人就要擺低自己嗰份熱血持平啲講。」據知1996年李克勤與劉德華被委任為無綫奧運大使，前往美國亞特蘭大奧運會採訪，他們未經港隊同意下擅自進入港隊的升旗禮，被發現後被港隊請離場。

李克勤覺得做一個主持人要持平啲。（電視截圖）