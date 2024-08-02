音樂劇《我們的青春日誌》逾500場　覓址建新場演《小男人周記》

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》屢創紀錄，並於7月28日迎來上演500場的歷史里程碑，該場出席貴賓更包括多位娛樂、文化及藝術界名人：鄭丹瑞先生、易玲小姐、小美小姐、蔣志光先生，與全場戲迷共同見證香港首個舞台劇跨越500場的歷史時刻。

陳恩碩與一眾演員，慶祝《我們的青春日誌》跨越500場演出。 (大會提供)

謝幕時，Tom驚喜宣佈已於港島區覓址興建全新劇場，將於明年推出第二齣長壽音樂劇《小男人周記》，逐步實現讓長壽音樂劇於全港遍地開花、成為廣受公眾歡迎的長期娛樂選項的夢想，並率領全台演員與觀眾一起大合唱劇中名曲《我有個夢》，在一片激昂及溫馨的氣氛中，為第500場演出畫上完美句號。

向海嵐、陳恩碩及鄭丹瑞一同為500場演出，及即將公演的《小男人周記》打氣。(大會提供)

在第500場演出中，飾演嚴校長的向海嵐在謝幕時一度哽咽：「從2018年於工廠大廈進行試演，到2020年公演卻因疫情肆虐而被逼腰斬，到2022年在這個特別為此劇量身興建的劇場進行長壽演出，之後跨越100場、200場，來到今天完成500場，我一直從旁見證Tom永不放棄的精神，令人感動！」

全港最長壽音樂劇《我們的青春日誌》，跨越500場。(大會提供)

Tom於謝幕時除了感謝向海嵐一直以來的無條件支持之外，更答謝觀眾，感動得熱淚盈眶。他表示：「我終於夠膽理直氣壯地稱呼《我們的青春日誌》為一套長壽音樂劇！回望過去兩年，從一開始物色地舖並改建成適合演出的劇場，來到正式上演，之後要持續思考如何維持演出水平及票房，並為劇目開拓更多新的可能性，當中荊棘滿途，但亦成為了長壽劇路途上的養分，令一切更有價值。」他又謂雖然今日慶祝《我們的青春日誌》500場演出，但我們不會自滿。「《我們的青春日誌》是推動音樂劇變成香港主流文化的第一步，而培養劇場文化不可只靠一套長壽劇完成。」