千億名媛人妻活動生圖與精修圖對比驚人　邪惡視覺下盡曬噴血身材

賭王何鴻燊三房千金何超蓮於2023年4月與內地男星竇驍結婚，正式升lv成為人妻。她婚後並未有專心做少奶奶，而是繼續發展她的事業，且活躍於社交平台。成為人妻的她不時更新社交網跟大家分享生活點滴，以及工作花絮，當中不乏性感美照，完全不怕老公呷醋。婚後的她身材依然keep得好好，作風還愈來愈大膽，不時低胸示人，未有因為已被私有化而吝嗇展望美好身材。昨日她又身穿超性感deep v紅裙出席活動，十分搶鏡，她亦有於IG分享官方美照。

何超蓮身穿超性感低胸裙出席活動。(ig圖片)

何超蓮超級性感誘人。(ig圖片)

何超蓮差點走光。(ig截圖)

有網民昨晚於社交網分享了於該商場內偶遇何超蓮出席該活動的生圖，以「香港HK IFC偶遇何超蓮？」為標題，留言寫道：「看見在做品牌活動，對香港現在的明星不熟悉，拿長槍短炮的大多數好像都是來看一位歌手mc張天賦的，本著湊熱鬧的去看，歌手還沒到，有一張熟悉的臉，感覺應該是何超蓮 ，不確定哈，歡迎指正，不過美女真的是又瘦又美又高！！！啊啊啊！！！」何超蓮的生圖與她自己IG post的精修靚相幾乎沒有差別，都是相當靚女，其中一張相是在高處以高抄角度拍攝，邪惡視覺之下她的誘人身材更是令人窒息。

何超蓮出席活動生圖。(小紅書)

何超蓮出席活動生圖。(小紅書)

何超蓮出席活動生圖。(小紅書)

何超蓮出席活動生圖。(小紅書)

何超蓮出席活動精修圖。(ig圖片)