奧運金牌中國第一代體操王子李寧曾客串拍劇　孖郭藹明耍花槍

為配合奧運熱潮，TVB節目《猜猜我是誰》推出一共11集以「運動」為主題的系列。本周出場主角依次為今屆無綫奧運巴黎特派專員方力申、「跳水皇后」伏明霞、第一代「體操王子」李寧、已故香港足球名將尹志強，及為香港贏得「亞運第一金」的已故保齡球手車菊紅，當中李寧及車菊紅的片段，更引發網民「奧運／亞運」集體回憶。



《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

周三一集主角李寧

港隊代表在今屆奧運暫時取得兩金兩銅卓越成績，在港掀起一股奧運熱，連帶運動員背後付出的辛酸、呈現的體育精神，及勵志金句亦備受關注。其實無論當年今日，運動員背後都付出不少血與汗，以昨日（2日）播出的主角車菊紅為例，當年除備受軟骨膜組織傷患困擾，作為非全職運動員，她還要盡量爭取於工餘時間苦練保齡球，每次更要請假出外比賽，車菊紅當時說：「差唔多晚晚都喺球場練習。」

車菊紅同好多運動員一樣備受傷患困擾。

車菊紅同好多運動員一樣備受傷患困擾。

當年車菊紅為香港贏得「亞運第一金」，佢嘅隊友同佢嘅互動好有愛。

當年車菊紅為香港贏得「亞運第一金」，佢嘅隊友同佢嘅互動好有愛。

作為非全職運動員，車菊紅付出不少血與汗。

雖然辛苦，但車菊紅大派勵志bite：「運動就好似做人咁，要不斷去學習。」保齡球六、七十年代相當流行，《猜猜我是誰》又播出靚女藝人黃淑儀及狄波拉一展球技的片段，二人的清純「保齡女郎」Look更是相當搶焦。

《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

《猜猜我是誰》簡而精地回顧了李寧的體育生涯，有輝煌時刻、亦有失手感傷一刻。

至於國家隊「第一代體操王子」李寧，《猜猜我是誰》除了回顧這位傳奇人物的輝煌運動員生涯，及轉戰商界後的情況，還曝光了李寧於1993年客串拍攝無綫劇集《武尊少林》的精彩片段。熱愛運動兼唱歌做戲的李寧，當年在劇中大展不凡身手，還與港姐冠軍級人馬郭藹明大耍花槍，而李寧劇中的銅人造型由於金光四射，亦引發網民的注意及討論，笑言李寧的「金」色造型，十分符合其三面奧運金牌得主身份，認真有想像力。

亦有李寧轉戰商界後的情況。

亦有李寧轉戰商界後的情況。

李寧曾於1993年客串拍攝無綫劇集《武尊少林》。

李寧曾於1993年客串拍攝無綫劇集《武尊少林》。

你睇吓李寧個翻騰幾咁有力！

節目仲曝光咗黃淑儀同狄波拉當年清純pure樣。

節目仲曝光咗黃淑儀同狄波拉當年清純pure樣。

狄波拉保齡技術唔錯喎。