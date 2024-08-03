MAMAMOO頌樂澳門首開個唱　親準備超多福利送歌迷

韓國人氣女團MAMAMOO的隊長頌樂Solar（金容仙）在今年展開了她的個人巡迴演唱會。近日就她正式宣佈將於10月6日在澳門舉行首個演唱會Solar 2nd CONCERT [COLOURS] TOUR IN MACAU，同時亦可能是這次亞洲巡演的最後一站，因而具有雙重意義。

MAMAMOO即將在澳門舉行個唱。

作為MAMAMOO的主唱，頌樂的唱功當然不用懷疑，就像是次巡演的同名專輯《COLOURS》主打歌〈But I〉，不但在YouTube取得超過420萬次點擊，而且更成為韓國SBS M音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌曲，成績驕人。而說到Solar的個人作品，也不能遺忘她的個人出道作〈Spit It Out〉，這首歌不單同樣奪得《THE SHOW》的冠軍，以及登上韓國Soribada和Bugs的音源榜冠軍，而且其發行單日專輯銷量更超過6萬2千張，首週專輯銷量達7萬3千張，名列歷年韓國女性個人歌手首週銷量中的第4名，加上頌樂也親自參與作詞作曲工作，是一位多才多藝的歌手。

MAMAMOO唱功非常了得。

除音樂以外， Solar更是一位知名YouTuber，她的個人頻道《SOLARSIDO》除擁有超過330萬個追隨者，她更化身旅遊大使，隨着今次的巡迴演唱會去到不同城市演出，頌樂也找機會拍攝當地的名勝和美食，好像高雄的超大型20人份芒果刨冰、在東京挑戰100碗蕎麥麵等，都非常有趣吸引。不知道在今次澳門站的演唱會，YONGSOON們有沒有機會在澳門的名勝景點或人氣食店，偶遇Solar呢？

MAMAMOO的演唱會在今年6月由首爾開始。

為了隆重其事，以及帶給每位觀眾和YONGSOON（Solar粉絲名稱）們的難忘一夜，頌樂除準備了最精彩和熱情的演出之外，還聯同主辦單位帶來了澳門場小卡、歡送環節、觀賞彩排、10人一組團體合照等豐富福利，以表答謝歌迷。Solar 2nd CONCERT [COLOURS] TOUR巡迴演唱會，在今年6月由首爾開始，途經馬尼拉、高雄、川崎、香港、台北、新加坡等亞洲不同城市，最後在10月6日來到澳門，作為這次巡演的完美落幕。