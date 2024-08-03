巴黎奧運｜8月4日賽事TVB播放時間表 明珠台睇晒體操、游泳決賽
撰文：林迅景
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《2024巴黎奧運會》無綫各頻道直播項目資料。TVB 8月4日（星期日）巴黎奧運各項賽事播放時間表。當中除了翡翠台播出羽毛球女子/男子單打 準決賽及田徑 – 男子100米 準決賽/決賽等外，TVB Plus亦有排球 – 女子分組賽，而明珠台晚上6時55分起就有5項，包括競技體操 – 三項決賽，排球 – 女子分組賽，游泳 – 四項決賽等刺激賽事。
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
羽毛球 – 女子/男子單打 準決賽
晚上7時05分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
乒乓球 – 男子單打 銅牌賽/金牌賽
單車 – 女子個人公路賽
晚上11時35分《2024巴黎奧運 重點直擊》
單車 – 女子個人公路賽
田徑 – 男子100米 準決賽/決賽
TVB Plus
下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
排球 – 女子分組賽
羽毛球 – 女子/男子單打 準決賽
深夜1時15分《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
田徑 – 各項賽事
田徑 – 男子100米 決賽
明珠台
晚上6時55分《2024巴黎奧運 直擊》
射箭 – 男子個人賽
競技體操 – 三項決賽
排球 – 女子分組賽
三人籃球 – 男子分組賽
游泳 – 四項決賽
節目如有更改，以電視台最新公布為準。