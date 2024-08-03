巴黎奧運｜8月4日賽事TVB播放時間表　明珠台睇晒體操、游泳決賽

《2024巴黎奧運會》無綫各頻道直播項目資料。TVB 8月4日（星期日）巴黎奧運各項賽事播放時間表。當中除了翡翠台播出羽毛球女子/男子單打 準決賽及田徑 – 男子100米 準決賽/決賽等外，TVB Plus亦有排球 – 女子分組賽，而明珠台晚上6時55分起就有5項，包括競技體操 – 三項決賽，排球 – 女子分組賽，游泳 – 四項決賽等刺激賽事。

翡翠台

下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

羽毛球 – 女子/男子單打 準決賽

晚上7時05分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

乒乓球 – 男子單打 銅牌賽/金牌賽

單車 – 女子個人公路賽

晚上11時35分《2024巴黎奧運 重點直擊》

單車 – 女子個人公路賽

田徑 – 男子100米 準決賽/決賽

TVB Plus

下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

排球 – 女子分組賽

羽毛球 – 女子/男子單打 準決賽

深夜1時15分《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

田徑 – 各項賽事

田徑 – 男子100米 決賽

明珠台

晚上6時55分《2024巴黎奧運 直擊》

射箭 – 男子個人賽

競技體操 – 三項決賽

排球 – 女子分組賽

三人籃球 – 男子分組賽

游泳 – 四項決賽

節目如有更改，以電視台最新公布為準。

志田千陽被封為日本羽毛球界女神。（路透社）

巴黎奧運香港隊名單：刁俊稀獲田徑男子100米入場券。（田總提供）

巴黎奧運：比拉絲2024年8月1日贏得女子體操全能金牌（Reuters）

7月31日，中國選手張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

意大利23歲游泳新星積干（Thomas Ceccon）在巴黎奧運備受注目（Reuters）