李克勤劉德華採訪奧運擅闖升旗禮被趕真相大白　幕後黑手竟然係佢

李克勤日前相隔12年再次現身TVB直播錄影廠，為《2024巴黎奧運黃金直擊》擔任嘉賓，令觀眾驚喜萬分。席間克勤除了見證國家隊羽毛球混雙好友鄭思維/黃雅瓊贏得奧運金牌，以及黃雅瓊賽後獲國家隊羽毛球男雙球手男友劉雨辰求婚的浪漫一刻外；還被主持之一的鍾志光（鍾仔）重提他1996年與劉德華（華仔）採訪美國亞特蘭大奧運會時發生的一件蝦碌事件。

李克勤日前相隔12年再次現身TVB直播錄影廠，為《2024巴黎奧運黃金直擊》擔任嘉賓。（電視截圖）

鍾志光（鍾仔）重提克勤1996年與劉德華（華仔）採訪美國亞特蘭大奧運會時發生的一件蝦碌事件。（電視截圖）

節目中，克勤分享以往採訪奧運經歷，表示：「我當時喺亞特蘭大嗰度做外景，嗰陣時冇咁嚴格嘅，現在嚴格啲，當時攞咗張證就周圍去得，就面皮厚啲，訪問就主動啲。」鍾仔則回應：「你哋知唔知點解後來拎住張證，人哋之後都有啲限制，因為你（李克勤）人哋升旗你走咗入去，你唔記得啦！」克勤尷尬表示：「呢一個係另外一件事，詳情再話你知！」據知，當年克勤與華仔被委任為無綫奧運大使，前往美國亞特蘭大奧運會採訪，他們未經港隊同意下擅自進入港隊的升旗禮，結果被發現後被港隊請離場。

克勤和華仔私下非常老友。（視覺中國）

兩人當年被委派採訪亞特蘭大奧運，鬧出蝦碌事件。（視覺中國）

不少觀眾和網民對事件來龍去脈都感到非常好奇，事後鍾仔自認其實是「幕後黑手」。他憶述當年克勤和華仔是節目的特別嘉賓，負責奧運採訪部分，當時港隊的升旗禮，兩人跟著進場，結果被當時的香港奧委會主席說他兩個搗亂，趕了他們出去。「其實當時呢件事係我安排嘅，因為之前我喺亞運等等都試過同港隊一齊行入去升旗禮，感覺唔係咁嚴格；就係因為有咁嘅經驗，我當時就安排佢兩個企喺港隊隊尾，一齊入場等攝影師可以影番個Shot做效果。但因為當時香港奧委會主席望過嚟，又咁啱唔好彩克勤同華仔著住嘅制服，係同港隊嘅制服顏色好相似，主席當時就認為我哋係刻意混入去扮港隊運動員、有搗亂嘅意圖，所以先至引發呢件事。」

鍾仔自爆是當年蝦碌事件的幕後黑手。（IG@chung_chi_kwong）

終於還克勤和華仔一個清白。（IG@hacken1206）

鍾仔笑指還原事件真相，是希望還克勤及華仔一個「清白」，大讚二人真的很好，當時完全聽他們的指令，且沒有任何異議，「最難得係佢哋一直冇將呢個真相講出嚟，可能係為咗保護我啦。依家咁多年之後，又見番克勤，我覺得應該將呢件誤闖升旗禮嘅事講番出嚟，解釋番件事係絕對唔關佢哋事嘅。」相隔28年，克勤和華仔終於沉冤得雪。

作為娛樂圈體育精，克勤感激TVB體育組給予大量機會參與盛事。（李克勤Facebook）

克勤再穿起這件西裝坐上主持枱，感觸良多。（IG@hacken1206）