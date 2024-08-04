TVB上位小生生日同事突襲酒店房勁尷尬　房內拍攝視角意外洩蜜？

現年36歲的何廣沛近年獲無綫力捧，工作一個接一個，無論綜藝節目，還是劇集均見到其身影，可見備受器重。而事業直線上升的同時，何廣沛愛情也非常得意，與圈外女友Sarah愈愛愈甜蜜，早前一齊遠赴英格蘭入場觀看愛隊曼聯比賽，還穿上印了對方的英文名字的波衫，更因此被傳順道影結婚相，好事近。

何廣沛大方承認與Sarah Miu的戀情，兩人愈愛愈甜蜜。（讀者提供）

何廣沛早前到英國支持愛隊曼聯。（IG@matthew_hkp）

女友也有同行。（IG@sarahmiu)

Sara也有分享她在英國的街拍，這個男友視覺無得輸。（IG@sarahmiu)

最近，何廣沛正忙於在內地拍攝新劇《金式森林》，適逢昨日（8月3日）是他的正日生日，劇組齊為他慶生，蛋糕砌完一個又一個。壽星仔也有在社交平台及限時動態跟大家分享這份喜悅，而數到最甜的一個蛋糕，相信一定是女友為他訂造的足球主題蛋糕，蛋糕裡面還有兩人的合照，何廣沛寫道：「THE BEST cake ever」，Sarah甜蜜表示：「Happy birthday love you」再加個開心和心心的emoji，何廣沛即冧爆回覆：「me too」，Sweet到爆！此外，何廣沛的其中一個限時動態更引起網民熱議。

收到女友送上的足球蛋糕，當然甜入心。（IG@matthew_hkp）

兩人高調放閃。（IG@matthew_hkp）

何廣沛獲《金式森林》同劇演員突襲驚喜，為他慶生。（IG@matthew_hkp）

眾人全程在房外。（IG@matthew_hkp）

該限時動態中，羅天宇、江嘉敏、陳曉華、陳星妤及陳浚霆等，踏正12點突襲何廣沛房間，羅天宇為對方送上生日蛋糕，陳曉華則為壽星仔戴上生日帽。有趣的是，片段中，眾人全程站在何廣沛房外，望到房內狀況後均露出尷尬的表情，好似看到「不方面」一樣；而在何廣沛房間內，則有人為他全程拍片，雖然片段mute了聲，未能聽到是否有一把「女聲」在鏡頭后，但見到何廣沛露出又驚又喜，又帶點尷尬的表情，卻非常搞笑。

大家的眼神...究竟看到什麼？（IG@matthew_hkp）

羅天宇個表情有曬答案啦。（IG@matthew_hkp）

何廣沛接過大家送的蛋糕。（IG@matthew_hkp）

網名估裡面是何廣沛的女友。（IG@matthew_hkp）

不少網民都估在何廣沛房間拍片的應該是女友Sarah，大讚二人愛得煙靭，女友人肉速遞到內地為男友慶生，有網民則笑指「帶埋女友去開工」，非常恩愛！

何廣沛多謝劇組為他慶生。（IG@matthew_hkp）

何廣沛多謝劇組為他慶生。（IG@matthew_hkp）

何依婷請何廣沛食生日飯。（IG@matthew_hkp）