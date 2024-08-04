網紅Kisabbb疑被私訊「問價」　難忍騷擾：唔好當所有女人都係雞

網紅Kisabbb（陳思慧）為早期經營個人YouTube頻道的其中一網紅，因其搞笑的性格而吸引了不少網民留意，早年她憑着一條扮「譚仔姐姐」口音的搞笑短片而「一舉成名」。出道後她經常在IG大曬靚相，亦頗為網民歡迎。



Kisabbb去旅行自拍。（IG@kisabbb）

今日（04/8）Kisabbb在其IG Story上大吐苦水，直言遭到騷擾「問價」。她在IG Story上貼出DM對話，對方傳送了「你有冇約果d？「定要約？」「見ｄ師兄話有得約你」，疑似是「問價」，詢問Kisabbb有沒有提供「特別服務」，而Kisabbb就在截圖上，十分憤怒的寫道：「不如返去約你老X？我見啲師吧話有得約你老母。你平時鍾意叫雞鍾意點都好，但唔好當所有女人都係雞。尊重下自己啦，已經無視你仲要煩煩煩，面係人地畀，架自己攞黎掉」

Kisabbb不堪被網民騷擾。（IG截圖@kisabbb）

之後，Kisabbb也寫出一篇長文，指被他一日騷擾幾次，無視他但不代表不會發脾氣，又寫道：「我唔係雞，唔好再騷擾我。」直言自己「行得正企得正」，不會害怕被詆毀。文中她又奉勸網民要有口德，寫道：「你會唔會喺條街理啲白卡佬？」坦言不介意網絡世界的言論，但如果騷擾她的話就只會落得「被block」的下場。

網紅Kisabbb曾因暴肥而成為網民熱話。（IG@kisabbb）

網紅Kisabbb瘦返唔少。（IG@kisabbb）

網紅Kisabbb瘦返唔少。（IG@kisabbb）

網紅Kisabbb瘦返唔少。（IG@kisabbb）