時昌迷你倉廣告播足17年　搵鬼佬大嗌81777778有段故

「8177！7778！」提起舊時的深夜宣傳易廣告，無論是70後，80後，90後，都必定睇過一個外國人（俗稱：鬼佬）穿着唐裝，站在一堆人的前面，大大聲地喊出：「時昌迷你倉，8177！7778！」其洗腦程度隨時可以被列入教學書當作範本。



近日迷你倉的創辦人時景恆在Threads上分享自己的經商之道，當中提及這個廣告，他表示廣告中的「鬼佬」其實是時昌公司的董事Matt，更分享了一些當年的趣事。

時昌迷你倉廣告有幾個版本，但係都離唔開外國人着唐裝，大嗌「81777778」。（網上圖片）

時景恆接受《香港01》訪問時說：「點解搵佢做主角？嗰時我哋最多分店，因為嗰時宣傳易係最平，5，6萬可以攤分咁多間，同埋宣傳易唔係睇係聽，好多人聽景鴻移民就知深宵劇會抽播，所以就要搵個Memory Hook。鬼佬講英文係唔正，我哋傾偈時覺得好正。佢阿爸係中山人，所以咪搵佢。導演就話不如放大個Memory Hook，就搵咗套唐裝畀佢。嗰時又買到飛線電話，最後就三合一，易記。」

時昌迷你倉廣告有幾個版本，但係都離唔開外國人着唐裝，大嗌「81777778」。（網上圖片）

為什麼不親自上陣？他笑言：「低調嘛，同埋鬼佬講中文易記啲。」他也透露了當中一些趣事，說道：「鬼佬件功夫衫喺羅湖城買嘅，$200啫。點解鬼佬要嗌得咁大聲？因為宣傳易包埋製作費，但係OT唔包，佢又成日唔記我講啲口吻。咁導演就話：『喂，你成日唔記得，OT要加錢喎。』咁我咪吹佢囉，咁佢好緊張，所以就好大聲：『81777778！』因為佢緊張，驚要OT加錢，所以就搞到咁樣。」

原來當年係因為「鬼佬」太緊張驚OT，先嗌咁大聲。（網上圖片）

早年時昌迷你倉大火令生意受影響，原來近年他已重新出發。他說：「老實講，16年火燭之後都cut咗（廣告）兩三年，呢幾年都有播，社運又cut咗一兩年，呢幾年我哋有大動作，有啲倉要拆所以就冇播，但係遲啲都會播返。無綫年紀層大咗，而家老人家先睇得多，變咗後生仔要睇啲新嘢。」他也透露，當年需要清除百多個單位再跟消防條例重新裝修，說：「而家拆咗四，五成左右，仲要拆多兩年。而家有啱例嘅迷你倉，咪重新出發囉。」創辦人時景恆透露，當時廣告「洗腦式」每日播放之後，相當多人都認得廣告中的「鬼佬」Matt。

當年「81777778」廣告成為特色廣告，與會計妹、景鴻移民堪稱「宣傳易三寶」。近年創辦人重新出發，原來也投入了另一創意。他說：「再好笑就係最近『時倉迷你昌』，好多人睇咗《壞蛋獎門人》就知『時倉迷你昌』，我成日去分享，做sharing啲人都成日講錯，咁我就試一試玩食字改做『時倉迷你昌』，點知大家反應咁好。」