巴黎奧運｜8月5日賽事TVB播放時間表 必睇8點羽毛球男單爭金牌
撰文：林迅景
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《2024巴黎奧運會》8月5日（星期一）無綫各頻道直播項目資料。翡翠台下午2點45分就已經有緊張刺激的三項鐵人 – 混合接力及羽毛球 – 女子單打 銅牌賽/金牌賽，晚上深夜時段11點45分亦有沙灘排球男子及女子組16強賽事。TVB Plus亦會於晚上6點播出韻律泳等四項賽事。
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
三項鐵人 – 混合接力
羽毛球 – 女子單打 銅牌賽/金牌賽
晚上8時《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
羽毛球 – 男子單打 銅牌賽/金牌賽
晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》
沙灘排球 – 男子 16強
沙灘排球 – 女子 16強
乒乓球 – 女子團體賽 16強
TVB Plus
下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
射擊 – 25米手槍速射 男子決賽
晚上6時競技體操 – 四項決賽
跳水 – 女子10米高台 準決賽
深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
田徑 – 各項賽事
韻律泳 – 集體技術自選
三人籃球 – 男女子 銅牌賽/金牌賽
田徑 – 女子800米 決賽
節目如有更改，以電視台最新公布為準。