巴黎奧運｜8月5日賽事TVB播放時間表　必睇8點羽毛球男單爭金牌

《2024巴黎奧運會》8月5日（星期一）無綫各頻道直播項目資料。翡翠台下午2點45分就已經有緊張刺激的三項鐵人 – 混合接力及羽毛球 – 女子單打 銅牌賽/金牌賽，晚上深夜時段11點45分亦有沙灘排球男子及女子組16強賽事。TVB Plus亦會於晚上6點播出韻律泳等四項賽事。



翡翠台

下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

三項鐵人 – 混合接力

羽毛球 – 女子單打 銅牌賽/金牌賽

晚上8時《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

羽毛球 – 男子單打 銅牌賽/金牌賽

晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》

沙灘排球 – 男子 16強

沙灘排球 – 女子 16強

乒乓球 – 女子團體賽 16強

伍泰龍出戰巴黎奧運三項鐵人賽。（袁志浩攝）

志田千陽被封為日本羽毛球界女神。（路透社）

埃及女子沙灘排球選手以覆蓋率超高的球衣作賽。圖為埃及隊與西班牙隊作賽。（路透社）

TVB Plus

下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

射擊 – 25米手槍速射 男子決賽

晚上6時競技體操 – 四項決賽

跳水 – 女子10米高台 準決賽

深夜12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

田徑 – 各項賽事

韻律泳 – 集體技術自選

三人籃球 – 男女子 銅牌賽/金牌賽

田徑 – 女子800米 決賽

節目如有更改，以電視台最新公布為準。

港隊韻律泳出戰亞運團體賽。（林靄怡攝）