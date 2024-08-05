鄭裕玲批評奧運主持採訪似審犯欠同理心：派人出去訪問有冇要求？

近日巴黎奧運進行中，各大傳媒都爭相希望做到好睇的訪問，將運動員的說話傳遞畀觀眾。不過，觀眾對電視台的旁述和主持表現有讚有彈，而鄭裕玲（Do姐）亦有發表看法。

日前Do姐夥余迪偉、余德丞、傑朱在商台節目《口水多過浪花》開咪時，就關注到有記者訪問時運動員時似審犯：「我自己想講少少嘢，係咪有陣時派出去，去訪問嗰啲人，其實有冇要求呢？有時候有少少審犯咁樣嘅，我唔知係咩心態啦，係咪咁呢應該？」有份做奧運主持的余德丞都明白記者的追訪需要，但亦認為訪問應以運動員為本，要尊重他們的感受。

鄭裕玲（左一）日前在《口水多過浪花》節目上表達對奧運記者採訪的看法。

Do姐認為被訪的運動員有些是獲得獎牌的，但亦有些是成績未如理想的，採訪時應有同理心，避開難堪問題：「而家接受訪問嘅唔係個個都攞咗個牌、好成績嗰啲，可能佢係唔好成績、失落咗、或者失誤咗，佢都未嚟得切自己唔開心，就已經要面對你嘅質問喇，佢想喊都冇時間，你已經問『點解你要咁樣啊？』『你失敗咗有啲咩感覺呀？』」Do姐就覺得不是太好。

Do姐指記者問問題時，應兼顧同理心，因為受訪的運動員有可能未沉澱好成績不佳的情緒，就已經要受訪。（IG@do_do_cheng）

雖然Do姐冇開名，但就不難令人聯想到她所講的是ViuTV的駐奧運記者饒家輝，早前他採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉，對方落敗後，饒家輝問：「完成第一場奧運比賽覺得點？」王嘉莉一臉難過表示不滿意自己表現，他再追問：「唔滿意喺邊度呀？」王嘉莉回答：「輸嗰下其實係比賽前係咁研究，諗點樣防守得好啲，但最後都係做唔到……」他之後又問：「你賽前都講過想同佢鬥立技，但俾對手拖到用寢技，最主要關鍵係咩呢？你做漏咗咩呢有一刻？」、「跟咗蒙古教練一段時間，你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」

港隊柔道女將王嘉莉64強止步，直言不滿意表現，饒家輝追問：「唔滿意喺邊度呀？」、「你做漏咗咩呢？」等。（ViuTV）

而另一條片，饒家輝訪問乒乓球代表黃鎮廷杜凱琹，二人成功晉級乒乓球混雙8強，饒家輝問：「頭兩局分差唔係贏得好大，但係都叫攞咗兩個得分，不過後尾爭啲畀人壓迫返上嚟，嗰度發生咗啲咩事？」之後饒家輝又問：「及後落後2比7，你可以壓制到對手，亦都曾經6比7嘅時候有個暫停，劉國棟都有同你溝通，嗰度發生咩事可以連追9分？」、「啱啱出咗賽果喇，你哋下場對手係西班牙組合，點睇？」語氣都比較倔、冇尾音，因而惹來網民洗版批評。不過其實饒家輝在行內都算資深，他是香港體育評述員，早年曾在無綫電視和亞視效力，後來加入nowTV至今。

饒家輝兩次問：「發生咗咩事？」網民認為他語氣差，似上司質問下屬。（ViuTV）

其實Do姐08年都做過北京奧運主持，她透露出發前兩個月，TVB專誠安排藝員去浸會大學上堂做準備，表示：「我哋08年北京奧運，有喺浸會上堂，我上咗過兩個月，我有證書㗎！證書就係為咗證明我喺2008年北京奧運做過其中一個主持人，而呢兩個月唔係二打六教嘅，全部都係教授，有啲仲係運動員轉做教授，雖然兩個月嘅時間係好短，但係如果你有畀心機上堂，你的確係學到好多嘢！」

Do姐（中）08年擔任北京奧運主持，她透露當年TVB有一個超專業的準備工夫。（VCG）

08年奧運，TVB的主持陣容，近日主持巴黎奧運表演獲大讚的方力申都喺度。（VCG）

Do姐話當年做奧運主持之前，去浸大上了兩個月堂，更獲得證書。（VCG）

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