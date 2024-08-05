《中年2》冠軍古淖文衣錦還鄉澳門開騷　台上感動落淚多謝肥媽

古淖文早年曾參加《亞洲星光大道》，之後亦簽約出道成為藝人，可惜發展得不如人意，浮浮沉沉近10年，才因2023年參加《中年好聲音2》後再次走入觀眾的視野。贏得《中年好聲音2》冠軍後，原來他已極速在澳門舉辦個人演唱會。



《中年好聲音2》冠軍古淖文衣錦還鄉澳門開騷。

古淖文被網民批評有江湖味。（古淖文微博圖片）

參加《亞洲星光大道》的古淖文，非常之「青靚白淨」。（網上圖片）

古淖文在澳門開騷。

回到「家鄉」的古淖文，唱到《完全因你》時感觸流淚，encore環節亦一度感觸落淚。據報，除了他的父母和肥媽到場支持外，還有狄波拉、陳淑芬、黑妹及一班《中年好聲音2》戰友也到場。

演唱會中古淖文唱足兩個半小時，除了一些較有人氣的曲《盼望的緣份》、《笑忘書》、《征服》、《你不知道的事》等，他亦唱了首隻派台歌《古著》和有份作曲的《United》。

《中年好聲音2》拉隊到澳門支持古淖文。

恭喜古淖文，終於開演唱會啦！

恭喜古淖文，終於開演唱會啦！

古淖文台上感謝肥媽。

肥媽說古淖文的表現好得到冠軍是靠他在最後一首歌的表現。(youtube截圖)

古淖文對於得到第一名表示還未能接受。(陳順禎 攝)

古淖文也在台上向以往幫助他的人一一致謝，除了多謝粉絲多年的支持，也特別提到了兩個人。他說：「一個澳門出世、澳門大，堅持唱歌咁耐，到今時今日有兩場演唱係非常之困難嘅事，我好感恩再次去接到呢個機會，記得有位前輩同我講，人生有好多機會，只要你把握到呢個機會，一個機會你就會成功，呢句說話係阿媽Maria Cordero教我，而更重要係大家要學識愛自己，以自己為先、去認識自己、聽自己內心，好感恩我繼續努力讓自己進步，當中係有人會快、有人會慢，但就好似我天上偶像梅姐（梅艷芳）所講『只要有信心，冇難事！』共勉之。」