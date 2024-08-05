巴黎奧運｜李德能捱夜刺激到流鼻血　網民指因旁邊猛料主持太靚女

體育評述員李德能由1996年亞特蘭大奧運會已經開始做奧運主持，絕對是行內資深前輩，近日巴黎奧運，他亦率領一眾評述團隊為HOY TV擔任主持，控場能力一流。由於HOY在播映奧運賽事獲得佳績，在網絡平台超越對手，有線寬頻通訊有限公司行政總裁兼執行董事杜之克都親自發短訊鼓勵團隊，最後兩句提到：「學古天樂嘅說法，今時今日做媒體，真係要攞個心同專業精神出嚟同觀眾交代。」

李德能從1996年亞特蘭大奧運會已擔任主持。（YouTube@德能 Tak Nang ）

李德能今屆亦是HOY TV奧運主持，他的控場能力一流，表現獲高層認可。（HOY TV）

李德能表示：「我哋乜嘢都無都好啦，我哋一定有心，同埋一定有誠意。」他說自己起初抱住謙遜、戒慎恐懼態度去做主持，希望運動員及幕後團隊得到應有認同及尊重，亦冇想過要特別創作什麼成績，續說：「今日咁啱奧運下半場，過咗半程啦，我哋多媒體部門同事，分享第一周收視紀錄同數字，我發現其實喺一啲場合，例如開幕禮、張家朗、何詩蓓比賽時段，我哋網上直播及YouTube平台都係最多人睇，見到都有啲受寵若驚。」然而他不敢太過開心，只提醒自己既然HOY TV多人睇，就更加要在第二周想辦法做得更好，他說：「雖然我哋未必擁有好龐大嘅資源，但我哋有同運動員一樣嘅心，就係我哋有幾多能力，希望喺呢個兩個星期入面、盡量喺呢場比賽裏面用出嚟。」

李德能對於HOY TV奧運收視高感到受寵若驚，表示下周會更努力做好節目，繼續保持有心有誠意。（HOY TV）

李德能與團隊的表現獲得觀眾和公司認同，不過，現年63歲的他晚晚要捱夜做節目，主持到深宵，難免令觀眾擔心他不夠休息。而今日（5日）凌晨，播完難分難解的田徑男子100米決賽後，李德能竟忽然流鼻血，他笑謂：「好刺激呀！刺激到我流鼻血呀！」旁邊的劉健基則為他打完場，「唔好意思呀，德能兄而家有少少流鼻血，所以我哋同大家講聲再見喇！聽日見！」

李德能在田徑男子100米決賽後忽然流鼻血，他只得傻笑謂：「好刺激呀！刺激到我流鼻血呀！」。（HOY TV）

旁邊的劉健基則為他打圓場，「唔好意思呀，德能兄而家有少少流鼻血，所以我哋同大家講聲再見喇！聽日見！」（HOY TV）

觀眾都擔心他是否捱夜太辛苦，加上天氣燥熱所以流鼻血，不過由於講到德能兄流鼻血時，鏡頭有幾下特寫旁邊的專項評述主持陳佩琦，網民就立即錯重點：「條女咁正實流啦」、「影住條靚女，跟住話阿德能流鼻血，係咪玩X佢先？」、「個女主持都唔係著得好刺激啫。」、「又沙排又佩琦點頂」。

其實李德能晚晚主持都好辛苦，觀眾都擔心他休息不足、身體抱恙。（HOY TV）

德能兄流鼻血期間，鏡頭好幾次影住專項評述主持陳佩琦，她亦一臉尷尬茫然。（HOY TV）

陳佩琦確實好靚女，令人眼前一亮，而且其田徑實力亦不容忽視，現年24歲的她，早在16歲時已在學界打響名堂，她以11.85秒追平香港女子100米青年紀錄，曾獲得亞洲少年田徑錦標賽女子100米亞軍和女子200米亞軍，18年和23年都有參加亞運，亦挑戰過世界大學生運動會等，名副其實是為「女飛人」！

陳佩琦是「女飛人」，田徑實力不容忽視！（IG@chanpuikeii）

打從學界時期能獲獎無數，破了不少紀錄。（IG@chanpuikeii）

曾獲得亞洲少年田徑錦標賽女子100米亞軍和女子200米亞軍。（IG@chanpuikeii）

陳佩琦代表香港參加過18年和23年亞運。（IG@chanpuikeii）

亦有出戰世界大學生運動會！（IG@chanpuikeii）

私下的泳裝照也十分吸睛。（IG@chanpuikeii）

生活照好靚女。（IG@chanpuikeii）