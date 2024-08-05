鍾志光日頭做佳叔夜晚繼續做奧運 體力驚人零疲態獲網民力推攞獎
無綫在採訪今屆巴黎奧運的表現備受讚賞，無論是駐巴黎特派專員，還是在香港直播室的專業評述和主持，均贏得不少正評，當中有把熟悉的聲音幾乎出現所有奧運項目，他就是人稱「萬能鍾」的鍾仔鍾志光，難怪有網民笑言：「佢係咪瞓喺直播枱下面。」
今日（5日），鍾仔在其社交平台分享開工照片，但今次的工作環境並非奧運直播室，而是為處境劇《愛·回家之開心速遞》拍攝外景，相中見鍾仔雖然要兼顧奧運主持，但依然精神抖擻，烈日當空下一樣頂得住，體力相當驚人。他還調皮寫道：「日頭做返佳叔，夜晚奧運繼續！」同劇演員都紛紛舉起手指公給鍾仔一個讚。
不少網民佩服鍾仔，留言激讚：「今年萬千光輝演藝大獎一定要畀你」、「黐線架...佳叔」、「服咗你」、「仲要做佳叔？究竟可以為觀眾付出幾多？」、「鐵人鍾Sir」、「萬能鍾變鐵人鍾，辛苦晒」。
現年62歲的鍾仔，除了是著名體育以及足球評述員外，也是哲學文學的碩士生，早前更獲教育大學頒榮譽院士，相當威水。鍾仔多年來已先後主持過合共九屆奧運會，對體育運動非常之熟悉，而且直播經驗豐富，主持表現出色，可說是無綫體育節目的「鎮台之寶」。
今屆奧運初期，已有網民發現鍾仔長時間現身幕前主持今屆奧運，彷彿不用休息似的。如早前鍾仔見證完江旻憓奪金的歷史一刻，連同頒獎禮升上香港特區區旗儀式後，他接近天光才收工。而翌日12點15分，他又為大家主持「2024巴黎奧運 全城聚焦」節目，隨後到下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」、7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」以及11點45分的「2024巴黎奧運 重點直擊」，這一連串的奧運節目他都有份主持，一直工作到凌晨5點，還未計他開工前要準備以及坐車的時間，連踩將近20小時。鍾仔當時回覆傳媒時，就表示自己在這段期間，每日都有兩小時睡覺。雖然如此，但鍾仔從未在鏡頭前露出過疲倦一面，每個比賽項目都非常投入，可見他十分敬業，只得大家掌聲。