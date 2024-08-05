鍾志光日頭做佳叔夜晚繼續做奧運　體力驚人零疲態獲網民力推攞獎

無綫在採訪今屆巴黎奧運的表現備受讚賞，無論是駐巴黎特派專員，還是在香港直播室的專業評述和主持，均贏得不少正評，當中有把熟悉的聲音幾乎出現所有奧運項目，他就是人稱「萬能鍾」的鍾仔鍾志光，難怪有網民笑言：「佢係咪瞓喺直播枱下面。」

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

幾乎晚晚都見鍾仔坐在正播室。

今日（5日），鍾仔在其社交平台分享開工照片，但今次的工作環境並非奧運直播室，而是為處境劇《愛·回家之開心速遞》拍攝外景，相中見鍾仔雖然要兼顧奧運主持，但依然精神抖擻，烈日當空下一樣頂得住，體力相當驚人。他還調皮寫道：「日頭做返佳叔，夜晚奧運繼續！」同劇演員都紛紛舉起手指公給鍾仔一個讚。

鍾仔主持奧運之餘，繼續拍攝劇集。（鍾志光Facebook）

精神抖擻。（鍾志光Facebook）

蘇恩磁和李偉健之前都曾到直播室探班，為鍾仔打氣加油。（IG圖片）

不少網民佩服鍾仔，留言激讚：「今年萬千光輝演藝大獎一定要畀你」、「黐線架...佳叔」、「服咗你」、「仲要做佳叔？究竟可以為觀眾付出幾多？」、「鐵人鍾Sir」、「萬能鍾變鐵人鍾，辛苦晒」。

網民留言。（Facebook截圖）

網民留言。（Facebook截圖）

網民留言。（Facebook截圖）

現年62歲的鍾仔，除了是著名體育以及足球評述員外，也是哲學文學的碩士生，早前更獲教育大學頒榮譽院士，相當威水。鍾仔多年來已先後主持過合共九屆奧運會，對體育運動非常之熟悉，而且直播經驗豐富，主持表現出色，可說是無綫體育節目的「鎮台之寶」。

鍾志光獲教大頒發榮譽院士銜。（資料圖片）

鍾志光曾主持多屆奧運，經驗豐富。(溫菁莉攝)

今屆奧運初期，已有網民發現鍾仔長時間現身幕前主持今屆奧運，彷彿不用休息似的。如早前鍾仔見證完江旻憓奪金的歷史一刻，連同頒獎禮升上香港特區區旗儀式後，他接近天光才收工。而翌日12點15分，他又為大家主持「2024巴黎奧運 全城聚焦」節目，隨後到下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」、7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」以及11點45分的「2024巴黎奧運 重點直擊」，這一連串的奧運節目他都有份主持，一直工作到凌晨5點，還未計他開工前要準備以及坐車的時間，連踩將近20小時。鍾仔當時回覆傳媒時，就表示自己在這段期間，每日都有兩小時睡覺。雖然如此，但鍾仔從未在鏡頭前露出過疲倦一面，每個比賽項目都非常投入，可見他十分敬業，只得大家掌聲。

鍾志光（左）和林尚義（右）講波至今仍令人津津樂道。（網上截圖）