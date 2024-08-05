鄭中基離開機動娛樂因經理人湘湘有問題 火火：聽過吓

火火、陸浩明、胡蓓蔚、支譽儀及 22位參賽者今日（5日）出席TVB Plus《我推的野男Live！》 記者會。火火接受《香港01》 表示：「節目都籌備到如火如荼，個監製同我講做現場直播要輕鬆啲，唔使好似以前咁樣嘅模式，每日都會有即興嘢發生，唔知會係點。」他繼續指節目會刺激到死，並表示：「因為佢哋要爆發體能，佢哋嘅體能會chur到最盡。」

火火今日（5日）出席TVB Plus《我推的野男Live！》 記者會。（陳順禎攝）

被問到是否會考慮玩健身，他說：「呃自己希望三個月之後都有得威吓。」他表示想向1號選手李清杰（Uclean)請教有關健身心得，並笑言：「佢上次都有表演飛天掌上壓，我諗佢都有啲招數可以學習吓。」

講到鄭中基突宣布與經理人何慶湘終止合作一事，他說：「聽過吓，但係都唔係好知。」他指自己並不認識鄭中基的經理人。至於鄭中基與經理人終止合作後突稱情緒健康現問題，引起網民極大關注，甚至傳出他會離開樂壇，火火坦言：「作為一個歌迷嚟講梗係可惜，希望佢可以健康繼續唱歌。」被問到昔日與鄭中基所屬同一間公司，他說：「都冇呀！嗰陣時我啱啱入去都好新，之後我哋有傾過偈，但係都冇乜嘢特別。」他望有機會就會慰問對方。