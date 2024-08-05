吳千語施伯雄意大利婚禮照曝光　200年歷史別墅行禮華麗又浪漫

30歲吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）去年12月在香港低調設宴招待親友，並宣布二人已簽字結婚。結婚8個月後，吳千語及施伯雄特地在意大利補辦盛大婚禮，今日（5日）吳千語透過公關公司發放婚禮照片。

30歲吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）特地在意大利補辦盛大婚禮。

吳千語與施伯雄婚禮儀式選址在郊外莊園舉行，該莊園在1768年被改建了成別墅，別墅內部有1768至1779年間創作的古董壁畫，既華麗又浪漫。而婚禮晚宴則以「Life is a movie」為主題，吳千語人生第一份工便是拍戲，她本身亦愛睇戲，以前她看過一個名為「Life is a movie」的歌單，認為生活如電影，故提出這個想法。婚宴以意大利復古電影院為主題，加上莊園的氛圍，有種穿越舊時光的感覺，

吳千語與施伯雄婚禮儀式選址在郊外莊園舉行。

浪漫。

婚禮開始時，施伯雄揸古董車進場，隨後吳千語手執花球優雅進場，來到施伯雄身邊。雙方宣讀對對方從初相識的第一印象到如何相知相愛，再作出愛的承諾。最後雙方講一聲「I Do」，婚禮正式完成。吳千語發文「把你寫進我的故事里」，分享了多個角度的婚禮照片，她一身潔白婚紗，手捧鮮花走上舞台，與施伯雄在眾人的祝福下接吻，身後絢麗的煙花佔滿天空。兩人站在舞台中央不停擺姿勢，其中有一張模仿了電影畫面，施伯雄攬著吳千語的細腰接吻，身後的家人一臉笑容。