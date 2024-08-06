巴黎奧運｜8月6日賽事TVB播放時間表 TVB Plus女子滑板賽要留意
撰文：林迅景
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《2024巴黎奧運會》8月6日 （星期二）無綫（TVB）各頻道直播項目資料。巴黎奧運各個項目比賽接近尾聲，近日舉行的項目大多數都是準決賽、決賽，甚至是金銀牌賽事，相當刺激！8月6日翡翠台晚上11點45分有 沙灘排球 – 男子半準決賽、韻律泳 – 集體自由自選、乒乓球 – 女子團體半準決賽 等賽事，而TVB Plus則分別在晚上6點及晚上11點播出 滑板 – 女子公園賽初賽和決賽，相當值得留意！
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
排球 – 女子半準決賽
跳水 – 男子3米彈板 初賽
晚上7時30分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
運動攀登 – 男子速度賽 淘汰賽
乒乓球 – 女子團體半準決賽
跳水 – 女子10米高台 決賽
晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》
沙灘排球 – 男子半準決賽
韻律泳 – 集體自由自選
乒乓球 – 女子團體半準決賽
場地單車 – 男子團體競速賽
籃球 – 男子半準決賽
TVB Plus
下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
乒乓球 – 男子團體賽
沙灘排球 – 男女子半準決賽
晚上6時
滑板 – 女子公園賽 初賽
乒乓球 – 女子團體半準決賽
跳水 – 女子10米高台 決賽
晚上11時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
滑板 – 女子公園賽 決賽
田徑 – 各項賽事
田徑 – 女子200米 決賽