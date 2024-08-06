巴黎奧運｜8月6日賽事TVB播放時間表　TVB Plus女子滑板賽要留意

《2024巴黎奧運會》8月6日 （星期二）無綫（TVB）各頻道直播項目資料。巴黎奧運各個項目比賽接近尾聲，近日舉行的項目大多數都是準決賽、決賽，甚至是金銀牌賽事，相當刺激！8月6日翡翠台晚上11點45分有 沙灘排球 – 男子半準決賽、韻律泳 – 集體自由自選、乒乓球 – 女子團體半準決賽 等賽事，而TVB Plus則分別在晚上6點及晚上11點播出 滑板 – 女子公園賽初賽和決賽，相當值得留意！



翡翠台

下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

排球 – 女子半準決賽

跳水 – 男子3米彈板 初賽

晚上7時30分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

運動攀登 – 男子速度賽 淘汰賽

乒乓球 – 女子團體半準決賽

跳水 – 女子10米高台 決賽

晚上11時45分《2024巴黎奧運 重點直擊》

沙灘排球 – 男子半準決賽

韻律泳 – 集體自由自選

乒乓球 – 女子團體半準決賽

場地單車 – 男子團體競速賽

籃球 – 男子半準決賽

2024年7月28日，巴黎奧運當天舉行男子沙灘排球預賽，B組是荷蘭對決意大利。圖為荷蘭沙灘排球選手雲迪韋迪（Steven van de Velde）與隊友Matthew Immers比賽得分時慶祝。（Reuters）

8月2日，日本東京，女子韻律泳雙人自由自選初賽，哈薩克組合亞歷山德拉妮米克（Alexandra Nemich）／葉卡捷琳娜妮米克（Yekaterina Nemich）。（Stefan Wermuth／路透社）

TVB Plus

下午4時15分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

乒乓球 – 男子團體賽

沙灘排球 – 男女子半準決賽

晚上6時

滑板 – 女子公園賽 初賽

乒乓球 – 女子團體半準決賽

跳水 – 女子10米高台 決賽

晚上11時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

滑板 – 女子公園賽 決賽

田徑 – 各項賽事

田徑 – 女子200米 決賽

霹靂舞及滑板的比賽場地（Reuters）