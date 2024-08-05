我推的野男LIVE！｜1 號Uclean獲網絡票選三甲　預告騷呢樣必殺技

火火、陸浩明、胡蓓蔚、支譽儀及 22位參賽者今日（5日）出席TVB Plus《我推的野男Live！》 記者會，一眾參賽者在台上作出簡短自我介紹，而是次活動主持人則直接公布現階段三位網上票選最高的參賽者，分別是43吋胸肌1號參賽者李清杰（Uclean)、40吋胸肌5號參賽者黃志明（Daniel)和39吋胸肌6號參賽者劉柏康（Rapharlel)。

火火、陸浩明、胡蓓蔚、支譽儀及 22位參賽者今日（5日）出席TVB Plus《我推的野男Live！》 記者會。（陳順禎攝）

1 號參賽者Uclean、5號Daniel和6號Rapharlel接受《香港01》 訪問，Uclean率先分享成為網上票選三甲參賽者的感受：「好開心。」現年61歲作為比賽中年紀最大的參賽者的Daniel則說：「我覺得係好大嘅鼓勵，我會繼續努力報答啲Fans。」Rapharlel說：「有好驚喜嘅，估唔到咁嘅情況，好多謝大家支持！」他透露會在節目中出必殺技，並表示：「就係跳舞係我嘅專長。」Daniel笑言自己會唱歌跳舞。Uclean說：「我會表演街頭健身嘅動作。」

現階段三位網上票選最高的參賽者，分別是43吋胸肌1號參賽者李清杰（Uclean)、40吋胸肌5號參賽者黃志明（Daniel)和39吋胸肌6號參賽者劉柏康（Rapharlel)。（陳順禎攝）

Daniel率先分享成為網上票選三甲參賽者的感受：「我覺得係好大嘅鼓勵，我會繼續努力報答啲Fans。」

Rapharlel透露會在節目中出必殺技，並表示：「就係跳舞係我嘅專長。」

Uclean被問到除了成為網上投票頭三甲，也是評判火火票選的三甲之一，他說：「有啲受寵若驚。」提及主持人火火向Uclean請教健身，他說：「教（火火）我冇問題，我都有做freelance嘅私人教練。（訓練火火什麼體能動作？）可能會練一啲基本功先，由一啲輕嘅去做起，然後再慢慢加上去循序漸進。」至於會怎樣保持人氣，他笑言：「暫時未諗到！」Daniel說：「喺節目裏面表現多啲自己，諗多啲嘢畀多啲娛樂觀眾，令佢哋覺得應該要選我。」Rapharlel說：「我會保持最佳狀態。」

網絡票選三甲。（陳順禎攝）

Uclean講明樂意教主持人火火健身。（陳順禎攝）