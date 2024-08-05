我推的野男LIVE！｜翻版張敬軒唔介意被笑胸前兩點鮮紅色：幾搞笑

火火、陸浩明、胡蓓蔚、支譽儀及 22位參賽者今日（5日）出席TVB Plus《我推的野男Live！》 記者會。12號參賽者梁景𡺤（Jason)和8號參賽者李健𥛶（William）接受《香港01》 訪問，William指現時是學生正在香港中文大學讀書，今年是大學三年班，而Jason則透露職業是KOL主要推銷產品。講到參賽原因，William說：「我想玩吓挑戰一吓，同時我都係一名香港健力運動員，想上呢個節目推廣。」他透露最近為了參加比賽有控制飲食，而Jason則表示有勤力游水。被問到現時的胸肌尺寸，他們異口同聲笑言並沒有量度胸肌的尺寸。

TVB Plus《我推的野男Live！》 12號參賽者Jason和8號參賽者William接受《香港01》 訪問。（陳順禎攝）

被問到在比賽當中會展現什麼才能，William說：「我一定唔會夠大家大隻，我騷敏捷同埋反應。」他笑言不知道是參賽者年紀最細的一位，並表示：「我盡量用敏捷呢樣嘢彌補返經驗。」至於屋企人或家人是否有特別打氣，他表示：「屋企人都會支持，叫我有機會就去試吓。同學就小部份知道，仲未夠膽講。（怕尷尬？）都唔係驚尷尬，就睇吓可唔可以贏到。」

William笑言不知道是參賽者年紀最細的一位，並表示：「我盡量用敏捷呢樣嘢彌補返經驗。」。（陳順禎攝）

Jason被問到第一次會見傳媒脫上衣，展開胸前兩點鮮紅色勁搶鏡吸睛，他說：「都覺得幾搞笑，都唔係特別攻擊嘅，都係善意，做得娛樂嘅大家開心就OK啦！笑我開心都OK嘅。」他透露朋友也有留意這一點，並坦言：「其實都習慣咗，但冇諗過個迴響咁大。」至於有網民指外貌似張敬軒，更被譽為「翻版張敬軒」，他說：「呢樣嘢唔敢當，咁佢（張敬軒）咁叻。細個都有人講我似，不過大個就少咗呢一個形容。」

Jason到第一次會見傳媒脫上衣，展開胸前兩點鮮紅色勁搶鏡吸睛。（陳順禎攝）