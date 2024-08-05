TVB小編笑鄭衍峰被人請食檸檬　本尊現身：被世界最快嘅男人決絕

無綫（TVB）今屆奧運不論駐巴黎特派專員還是錄影廠內的專業評述及主持，都獲得網民的大讚，除了方力申被大讚專業及體貼外，日前黃庭鋒亦被網民大讚即時傳譯功架了得。

早前方力申做訪問被大讚體貼。(直播截圖)

黃庭鋒事後接受《香港01》訪問時表示自己大學時曾到日本當交流生。(直播截圖)

其實駐巴黎特派專員除了方力申被大讚外，鄭衍峰亦有被網民大讚，早前他到法國南部馬賽採訪風帆賽事時，在大會宣布因風太小而暫停賽事時，他立即跟隨教練乘坐快艇出海找選手做訪問，可謂十分敬業。風帆賽事結束後，他又回到巴黎繼續做採訪，他昨日（4日）訪問田徑賽事男子100米金牌得主美國選手諾亞·萊爾斯時，被對方無視「直行直過」。

其實駐巴黎特派專員除了方力申被大讚外，鄭衍峰亦有被網民大讚。(ig@leonardchf)

TVB的小編最近很努力在社交平台更新有關巴黎奧運的事項，而鄭衍峰欲訪問而又被諾亞·萊爾斯無視這個點，小編都有「抽水」。小編說：「呢條片建議配紅茶飲用，咁大嚿檸檬唔知可以飲到幾多杯檸茶呢？」小編取笑鄭衍峰被諾亞·萊爾斯「請食檸檬」，網民亦有幫口說諾亞·萊爾斯應該是聽不懂中文。

TVB的小編最近很努力在社交平台更新有關巴黎奧運的事項。(ig@seesawsin)

TVB小編取笑鄭衍峰被諾亞·萊爾斯「請食檸檬」。(ig@seesawsin)

而同為「奧運之星」的何沛珈亦有留言安慰：「我哋平時出東張都係咁！」小編回覆表示對她們的遭遇深表同情，而本尊鄭衍峰亦有現身回覆何沛珈說：「被世界最快既（嘅）男人決絕，不戰之罪！」

同為「奧運之星」的何沛珈亦有留言安慰。(ig@seesawsin)