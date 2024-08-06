張敬軒完成北美巡演回港機上被捕獲　機師變粉絲爆對方有個位好滑

「軒公」張敬軒日前先後在溫哥華和多倫多舉行演唱會，觀眾反應熱烈，場場爆滿。鬼主意多多的張敬軒，在溫哥華站上，特意安排光頭猛男衝上台從後抱起他，裝作拋他落台，將台下不知情的觀眾「嚇到個心離一離」，同時炒熱全場氣氛；不過及後的多倫多站卻有一件事讓張敬軒感到不太開心，就是當他剖白當年患上情緒病的情況時，台下居然有人亂叫兼大笑，不少網民直斥無品，張敬軒對此也坦言：「我都有一下少少著咗」。

張敬軒近期舉行北美巡迴。（小紅書）

也先後到鄰近的加拿大開騷。（小紅書）

張敬軒傾力演出。（小紅書）

觀眾反應熱烈。（小紅書）

雖然如此，但這個北美巡演，觀眾的熱情還是留給張敬軒美好回憶；而完成此旅後，張敬軒昨晚（5日）乘坐飛機安全回到香港。有機師見到偶像瞬間都變小粉絲上前集郵，出名友善、親切的張敬軒當然沒有托手踭。事後，該機師將合照分享到社交平台，他非常開心安全地把偶像送返港，並大讚張敬軒靚仔又友善。

在溫哥華站上，張敬軒被光頭猛男衝上台突襲，從後抱起他。（小紅書）

原來是預先安排好的。（小紅書）

張敬軒台上深情剖白當年患上情緒病，台竟有人亂叫兼大笑，不少網民直斥無品，張敬軒對此也坦言：「我都有一下少少著咗」。(網上圖片)

不少觀眾在演唱會完結後發表意見，他們覺得應該要注重禮儀，不應在演唱會上亂叫，要尊重台上的表演者。(網上圖片)

機師寫道：「今天VIP遇到張敬軒就在我們開的航班，恭喜軒公北美巡演完美收官。太榮幸能夠是其中一員，從多倫多送張敬軒回家，第一次這麼近距離看到偶像，感覺他實在也太帥太Nice了，從小就是聽他的歌長大，沒想到這次能為你帶來旅程，非常感謝你搭乘我們的航班，最後抵港後軒公造美，獲得最近停泊機位S1，繼續加油、繼續支持你。」相中，張敬軒雖然剛坐完長途機，但依然精神抖擻，配上一身牛仔Look，非常帥氣。不少網民留言表示羨慕，有網民問機師：「他香不香？」機師搞笑回覆：「手就挺滑哈哈！」。

機長見到偶像即變小粉絲。（小紅書）

機長發文分享。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）