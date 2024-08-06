Jeremy李駿傑新歌發起跳舞challenge　偶像蔡卓妍驚喜跳埋一份

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）最近推出全新單曲《TOXIC!》，並為新歌頻頻宣傳造勢。Jeremy曾經與另外一位成員 Anson Lo（盧瀚霆）一起接受訪問時多次公開表示從小開始已經熱愛聽Twins唱歌，二人都是她們的歌迷，而Anson Lo之前開個人演唱會居然夢想成真邀請蔡卓妍（阿Sa）擔任演唱會嘉賓。Jeremy最近為新歌發起跳舞challenge，阿Sa居然是其中一位挑戰者，更一度與跳舞拍片，令粉絲相當驚喜。

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）最近推出全新單曲《TOXIC!》。(IG@jeremy_0908)

Jeremy最近為新歌發起跳舞challenge，阿Sa居然是其中一位挑戰者。(IG@jeremy_0908)

蔡卓妍驚喜現身跳埋一份

影片中Jeremy身穿全黑色打扮示人兼且戴上黑色Cap帽示人，而阿Sa則穿上白色T恤配搭牛仔褲，以及藍色漁夫帽登場，二人一起拍片跳舞時，除了對着鏡頭表演精湛的舞蹈，他們更興奮鼓掌，全程展現燦爛的笑容，阿Sa出道超過20年，依然與當年出道完全沒有分別，身形還是那麼瘦削，而且逆齡恍如少女一樣！阿Sa轉發Jeremy所分享的跳舞影片，並為對方繼續打氣兼且留言寫上：「加油！」

Jeremy事後接受訪問表示：「自己以前都會成日聽阿Sa同#Twins 嘅歌，所以今次玩時，都有透過熟人問阿Sa可唔可以一齊玩，佢好好應承參與呢個challenge，能夠同偶像團體前輩玩呢件事係好有意思同好正！」

影片中Jeremy身穿全黑色打扮示人兼且戴上黑色Cap帽示人。(IG@jeremy_0908)

阿Sa則穿上白色T恤配搭牛仔褲，以及藍色漁夫帽登場。(IG@jeremy_0908)

阿Sa出道超過20年，樣貌依然與當年出道完全沒有分別。(IG@jeremy_0908)