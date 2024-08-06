猜猜我是誰｜揭林尚義講波兩大獨特原則　98世界盃直播食煙最經典

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製，無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），題材多元、資訊量極高、懷舊又緊貼現今社會，深受觀眾歡迎。而為配合奧運熱潮，推出一共11集以「運動」為主題的系列。

見字有聲！

阿叔講波勁有個人風格，所以令人懷緬至今。

阿叔講波勁有個人風格，所以令人懷緬至今。

近日一眾無綫奧運主持及專業評述不斷迎來好評，當中尤以元老級奧運主持鍾志光（鍾仔）、巴黎特派專員何振然、方力申、及「奧運之星」黃庭鋒最受關注；而在網民派Like致敬的同時，不少人均留言表示懷念已故殿堂級足球評述員—林尚義（阿叔）的獨特講波Style，未知是否有見及此，《猜猜我是誰》昨晚（5日）主角正是曾無數次與鍾仔同框的阿叔，與大家懷緬阿叔的講波經。

阿叔除咗講波叻，都好好戲。

阿叔除咗講波叻，都好好戲。

阿叔除咗講波叻，都好好戲。

阿叔除咗講波叻，都好好戲。

阿叔除咗講波叻，都好好戲。

本集《猜猜我是誰》除了有阿叔與薛家燕跳唱「女殺手」、及與沈殿霞（肥姐）拍劇的珍貴片段，還回顧了阿叔的體育生涯威水史及其連串金句。以生動有趣、有嗰句講嗰句見稱的阿叔，九十年代起活躍於影視圈，亦是知名足球評述員，講波生涯超過20年。在加入影視圈前，阿叔是著名足球運動員，曾效力東方、傑志、流浪，更於1958年東京亞運足球項目中勇奪過金牌，為港爭光！

仲好有中氣，佢當年同鍾仔都合作無間架。

仲好有中氣，佢當年同鍾仔都合作無間架。

佢仲係昔日足球名將。

佢仲係昔日足球名將。

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

節目剪輯了2006年《新聞透視》的阿叔專訪，談到講波心得，阿叔表示絕不會講述任何資料，更有趣的是，當年為阿叔代勞的正是「萬能鍾」鍾仔。阿叔說：「我叫阿鍾仔講呀，我唔講喇，我嚟講波，我唔係嚟講資料架！」除了不提資料，阿叔講波另一大原則是不談賠率：「我覺得好冇意思，你教人賭波，我根本就唔喜歡人賭波。」

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

阿叔講波有兩大原則，你哋又清唔清楚、了唔了解？

極有主見及堅持的阿叔更大拋豪氣Bite：「我打咗21年波，有咩我唔夠膽講？！」節目還找來當年阿叔與林敏驄同框惡搞「巴士阿叔」的經典片段，阿叔更借「巴士阿叔」這個角色，大談講波心經：「唔受得壓力點講波呀？！場場精華，早晚直擊！你哋睇波嘅需求，解決咗喇，解決咗喇。」

阿叔榮休嘅經典場面，節目入面都可以睇到。

阿叔榮休嘅經典場面，節目入面都可以睇到。

阿叔榮休嘅經典場面，節目入面都可以睇到。

節目仲回顧咗阿叔昔日經典演出，合作對手分別是薛家燕及沈殿霞。

節目仲回顧咗阿叔昔日經典演出，合作對手分別是薛家燕及沈殿霞。

節目仲回顧咗阿叔昔日經典演出，合作對手分別是薛家燕及沈殿霞。

節目仲回顧咗阿叔昔日經典演出，合作對手分別是薛家燕及沈殿霞。

除此之外，網民最印象深刻的還有阿叔在直播98年法國世界盃時食煙，當年阿叔飛往法國現場講波，其中一場法國對意大利，在TVB直播室的李克勤將個咪交給在法國球場的阿叔、郭家明和韓毓霞，當郭家明在說話時，坐在一旁的阿叔低頭沒望鏡頭，還悄悄從衫袋掏出一包煙，正當拿了一根準備點火前，才發現出了鏡，然後偷偷放低裝作若無其事，錄影廠眾人看到均忍不住爆笑，李克勤還搞笑說：「家明呀，我哋俾啲時間阿叔食少少嘢。」此幕至今仍令球迷非常難忘。

阿叔直播時食煙這幕成為經典。（youtube截圖）