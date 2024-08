現年61歲「功夫皇帝」李連杰,近年大幅減產,專心修佛,常到不同地方朝聖。年初他帶老婆利智及女兒到尼泊爾求佛修行,罕有分享夫婦合照,雖然利智驚見暴瘦雙頰凹陷,但李連杰依然不離不棄,黐實合照,相當恩愛。

李連杰與女兒出席向太晚宴不忘念佛。(抖音)

李連杰在IG分享一家與年頭前往尼泊爾求佛修行的照片(IG照片)

李連杰近日攜兩名女兒再到西藏拉薩,到不同寺廟聖地參觀。李連杰一身全黑打扮,頸上戴念珠,虔誠又不失型格。李連杰又與喇嘛合照,並獲特別招待。李連杰兩名女兒Jane和Jada頸上亦獲贈哈達歡迎,打扮密實披上披肩,非常有民族風情。

李連杰被網民批評表現得太輕浮,沒有修行該有的樣子。(網上圖片)

李連杰表示修行是為了發願世界和平、健康快樂。(IG圖片)

有網民曾經在社交網分享過在尼泊爾當地巧遇李連杰夫婦。(網上圖片)

李連杰夫妻檔與細女Jada齊去尼泊爾求佛修行!(IG照片)

惟照片中不見利智身影,相當低調。李連杰以身教希望影響女兒信佛,並驕傲指帶埋女兒去朝聖,兩名女兒亦愈發清秀兼帶福相,他發文道:「Recently, I accompanied my daughters to Lhasa for pilgrimage.(最近我帶兩個女去拉薩朝聖。)」

李連杰帶兩名女兒前往西藏拉薩朝聖。(IG@jetli)

李連杰帶兩名女兒前往西藏拉薩朝聖。(IG@jetli)

李連杰帶兩名女兒前往西藏拉薩朝聖。(IG@jetli)

好型!(IG@jetli)

父女感情好。(IG@jetli)

靚景。(IG@jetli)