吳千語如公主出嫁意大利婚禮被讚高級　舊愛林峯遭網民嘲諷

現年30歲的吳千語（karena)去年與「百億富三代」男友施伯雄（Brian)在香港低調舉行證婚儀式，正式成為合法夫妻。而近日他們就在意大利某郊外莊園補辦婚禮，既華麗又浪漫，畫面相當幸福。然而，正因為她的婚禮，不禁令許多網民想起她的舊愛林峯，皆因為他曾答應要為妻子張馨月舉行巡遊婚禮，但多年過去仍未實行，讓不少網民湧入他微博留言嘲諷。

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（吳千語微博圖片）

karena的婚禮在意大利某郊外莊園舉行，現場充滿古典氣息，再加上佈滿許多玫瑰花裝飾，浪漫感滿滿，整個婚禮被網民激讚高級。

意大利婚禮相當華麗。（吳千語微博圖片）

這一邊廂大家都紛紛恭喜karena，完成心目中理想婚禮，但另一邊廂有網民就湧入其舊愛林峯及他妻子張馨月微博留言，嘲諷他們說好的巡遊婚禮至今還未完成，質疑他們當初的說話，大家紛紛留言表示：「裝自己多關注奧運，掩蓋自己沒辦婚禮的心。」、「你不打算給你老婆補辦一個婚禮嗎？」、「你老婆的婚禮呢？」等，大家都關心他們說好的巡遊婚禮。

林峯被嘲諷說好的巡遊婚禮呢？（張韾月微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

事實上，在早年綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中，張馨月就公開表示：「我老公之前說要給我辦婚禮，然後他本來想說辦一個這種巡遊的這種婚禮，香港、廈門、鹽城。」而林峯的回應則是：「主要是因為我是廈門人，我老婆她是鹽城的，那肯定要照顧到兩邊的家人，那在香港是我長大的地方。我覺得一直大家都說婚禮對女生很重要，為甚麼不說婚禮對男生也同樣重要，因為都是人生大事，但最重要的是我真的很想完成，我跟我老婆我們心目中的一個婚禮。」而因為不時有網民都對他們何時補辦婚禮作出關心，張馨月亦曾回應表示：「我不想辦，感覺辦婚禮好累。」難道巡遊婚禮就因此取消？