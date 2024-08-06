陳懿德主持奧運開工連踩19個鐘　被專家讚做足功課獲封「德專家」

「東張女神」陳懿德（德德）最近為TVB《2024巴黎奧運會》相關的節目擔任主持人，並且開工連踩19個鐘，一向有打開羽毛球的德德在節目當中更被鍾sir(鍾志光)同專業評述大讚做足功課，更一度封為「德專家」。德德接受《香港01》 訪問表示：「做奧運係一件好開心好熱血嘅事，首先好感恩有呢個機會可以參與，喺鍾sir(鍾志光)同專業評述嘅身上學到好多，跟住講三人籃球嘅時候，專家都又讚我做咗功課同問得好。另外包括運動嘅知識同主持嘅技巧，再加埋成個香港凝聚一齊去為港隊國家隊打氣嘅感覺非常正。」

「東張女神」陳懿德（德德）最近為TVB《2024巴黎奧運會》相關的節目擔任主持人。(IG圖片）

陳懿德參與TVB真人騷《福祿壽訓練學院》而人氣急升。（受訪者提供）

對於第一次擔任與奧運相關的主持工作，她直言非常開心被專家認可，更謙虛表示奧運節目運動員賽事主角，做足功課是希望觀眾對於每項運動和運動員更加了解。她指第一天錄影有少許緊張，並且在事前做足功課。她說：「其實第一日都有啲緊張，因為一來自己未試過做廠，二來係奧運，咁難得嘅機會好想好好珍惜，好想做好佢。所以之前都有做好多唔同嘅功課，除咗基本嘅背景資料之外，我都會睇返每位運動員嘅過往比賽同訪問片段，等自己熟悉佢哋嘅比賽風格同埋佢哋嘅side stories。以前可能每日起身都係聽吓歌或者睇吓電視，但而家每日起身就係不停睇比賽同訪問片。」

陳懿德與鍾sir(鍾志光)同專業評述一起擔任主持工作。(IG圖片）

她繼續指主持奧運錄影節目的最大得着就是了解到運動員背後的故事，她分享：「例如運動為咗改善家庭環境，或者為某個人攞獎，又或者佢哋為咗追夢受過幾多傷，犧牲幾多，成件事已經超越咗勝負之分。成功唔係淨係用獎牌就可以衡量到，係用佢哋背後嗰種拼命去創造歷史嘅態度同努力好值得被看見同敬佩。」節目播出後，有網民留言大讚德德的表現，並寫上：「最近我都有睇奧運，奧運咁多個項目我最鐘意睇劍擊，游泳，乒乓球，攀石同踩單車，見到3張相笑得sweet既你非常開心，我最喜歡第2張」、「你講得好好，有少少體育評述feel，and not only主持！」

對於網民正面的評價，她謙虛回應：「連踩19個鐘，嗰日其實係朝早10點就開始拍廣告去到夜晚8點再返公司準備開廠 11點開始到凌晨5點半，其實夜晚都有點攰，但我呢啲工作狂好享受咁忙嘅感覺，覺得有大家用得上我嘅時候好幸福。比起運動員付出嘅，我算得係啲咩，希望可以為佢哋打氣！」

陳懿德主持奧運開工連踩19個鐘。（電視截圖）

鍾sir在節目中大讃陳懿德，並表示：「專業時間交畀我哋嘅德專家！」（電視截圖）