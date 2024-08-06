AP潘宇謙8月底將於台灣舉辦音樂會　新歌出四日登上即時榜第一位

潘宇謙（AP）曾經為MC張天賦寫下《抽》及許廷鏗寫下《良心發現》一曲，其創作天份人所共見，他將於8月31號在台北舉辦音樂會。而早前他的好友陳卓賢在個人演唱會首場中亦有演出為AP創作的歌唱《天黑時想跟你到白頭》。AP 於6月底時推出雙CD實體專輯，當中「時光CD」收錄了十首廣東歌，包括與陳詠謙合作的《遊子身上衣》和與李文曦Oscar合作的《給你們的20項指引》，「微光CD」則收錄了三首全新國語歌及兩首創作給其他歌手的Demo。

潘宇謙（AP）曾經為MC張天賦寫下《抽》及許廷鏗寫下《良心發現》一曲。

潘宇謙（AP）將於8月31號在台北舉辦音樂會。

而三首全新國語歌分別與台灣著名音樂人潘瑋柏及羅志祥的御用製作人紀佳松、金曲獎製作人剃刀蔣、「大嘻哈時代」音樂總監潘信維合作，這三首歌曲均在台灣錄音和拍攝MV。

AP三首全新國語歌分別與台灣著名音樂人潘瑋柏及羅志祥的御用製作人紀佳松、金曲獎製作人剃刀蔣、「大嘻哈時代」音樂總監潘信維合作。

AP三首歌曲均在台灣錄音和拍攝MV。

值得一提是《在你身邊》MV邀請了金鐘獎「最佳女配角」程予希幫忙演出，而新歌在推出四日後亦登上了台灣Kkbox新歌即時榜第一位，新上榜便連續兩週登上了飛碟聯播網華語排行榜冠軍、Pop Radio冠軍、HitFM Hito中文榜第三位及903專業推介第13位。新歌《微光》也在上榜一星期後立即奪得了Pop Radio冠軍，而新專輯《微光》則在中廣電台獲得專輯榜冠軍，成績非常不俗。

潘宇謙（AP）新歌在推出四日後亦登上了台灣新歌即時榜第一位。

潘宇謙（AP）新專輯《微光》則在中廣電台獲得專輯榜冠軍，成績非常不俗。

潘宇謙（AP）新歌喺台灣拍MV。

潘宇謙（AP）新歌喺台灣拍MV。